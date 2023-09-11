Одесская ОВА получила запрос от командира из тыла на бронированный Mercedes (видео)

Руководитель обладминистрации Олег Кипер отметил, что военное руководство не успевает контролировать закупки, а чиновники "живут выборами".

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Украинское военное руководство "не успевает" отслеживать, что закупается и поставляется для бойцов. Об этом во время брифинга заявил председатель Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

"Этот вопрос стал, когда ко мне пришло какое-то письмо на согласование передать в какую-то часть Mercedes бронированный. Я спросил, а зачем там где-то в тылу кому-то Mercedes, какому-то там командиру воинской части. У командующего его нет, а у него есть", — рассказал чиновник.

Кипер отметил, что после этого инцидента власти взялись выяснять, "что вообще происходит" в сфере закупок.

"Системно отработали. Сегодня нужно там то, то и то — у нас есть деньги на эту сумму, мы выделяем. Пока город один из немногих, который даже не поставил это на голосование", — добавил глава ОВА.

Он раскритиковал чиновников за то, что те хотят "не помогать, а пиариться на армии".

"Все почему-то живут выборами", — подчеркнул Кипер.

Брифинг Олега Кипера (о закупках и бронированном Mercedes — с 16:18)

Напомним, 1 сентября в Офисе генпрокурора сообщили, что Минобороны собиралось закупить для защитников некачественные продуктовые наборы. Партия должна была состоять из миллиона наборов и обошлась бы государству в 430 миллионов гривен.

11 сентября в прокуратуре проинформировали, что суд избрал меру пресечения для чиновницы, которая закупила для киевских укрытий "золотые" овощерезки. Ее возьмут под ночной домашний арест.