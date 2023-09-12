"Пустая должность": что означает новое назначение Суровикина в СНГ — объяснение ГУР (видео)

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, более бессмысленной и пустой должности себе трудно представить. Должность в СНГ сегодня ни на что не влияет.

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Представитель Главного управления Министерства обороны Украины (ГУР) Андрей Юсов 11 сентября в Андрей Юсов заявил, что считает демонстративно "бессмысленным" назначение бывшего командующего Воздушно-космических сил РФ (ВКС) генерала Сергея Суровикина председателем координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны. Об этом сказал в интервью Radio NV.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли Суровикина назначили председателем координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при совете министров обороны СНГ и какой будет его дальнейшая судьба, Юсов подтвердил, что ГУР располагает такой информацией, которая сейчас проверяется.

"Такая информация есть, она проверяется. Но если представить, что это правда, то более бессмысленной и пустой должности себе трудно представить. Речь идет даже не об ОДКБ, должность в этом блоке сегодня также ни на что бы не влияла. Но какой-то комитет в неработающем и фактически несуществующем СНГ — это совсем уж пощечина, скажем так, и репутационная, и политическая", — отметил представитель ГУР.

Он также подтвердил данные о том, что после мятежа ЧВК Вагнера в отношении Суровикина проводились следственные действия. Он был ограничен в общении как с семьей, так и с подчиненными.

"Происходили следственные действия, давление, ограничение исполнения обязанностей, свободы передвижения, свободы общения для Суровикина с подчиненными и семьей". "Это все имело место", — отметил Юсов.

Напомним, 6 сентября стало известно, что генерала армии РФ Сергея Суровикина постепенно "стирают" с ресурсов Минобороны России.