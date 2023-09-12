Из-за атак "шахедов" Румыния строит бомбоубежища в прилегающих к Украине районах (фото)

Бомбоубежища возводят полсотни военных. Они будут из сборных бетонных элементов.

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В румынском селе Плауру, которое в последнее время страдает он налетов российских дронов на украинский порт Измаил, строят урытие для местных жителей. Об этом сообщает издание digi24.

Армейские грузовики перевозят сборные элементы конструкции, которые используют при строительстве противовоздушных укрытий в Плауру.

Решение о строительстве бомбоубежищ приняли ГСЧС и Минобороны Румынии. Укрытие решили установить на румынском берегу Дуная напротив разбомбленных россиянами украинских портов Рени и Измаил.

В работах принимают участие 50 солдат.

"Работы выполняет отряд из примерно 50 военнослужащих 10-й ОМСБр, и задействованы 20 единиц техники. Укрытия размерами 9,6 м в длину, 2 м в ширину будут переданы после завершения работ местным властям коммуны Чаталкиой", — сообщило Министерство Национальной обороны Румынии.

Армейские грузовики перевозят сборные элементы конструкции, которые, по данным некоторых военных, будут использованы при строительстве противовоздушных укрытий в городе Плауру.

Сообщается, что на этой территории будут объявляться оповещения о российской атаке, чтобы жители могли вовремя пройти к укрытиям.

Кроме оповещения населения с помощью сообщений Ro-Alert, уездные инспекции по чрезвычайным ситуациям будут инструктировать местных жителей в районах, пострадавших от атак, что делать в таких ситуациях. В населенных пунктах Плауру и Чеаталкиой, а также других, будут построены укрытия.

Напомним, что мэр коммуны Чаталкиой Тудор Чернега в Румынии попросил отселить в безопасное место жителей села Плауру, расположенного в 300 метрах от порта Измаил, который систематически атакуют "шахедами" ВС РФ.

Ранее сообщалось, что во время ночной массированной атаки России по украинскому порту в Измаиде на территории Румынии упали и взорвались дроны-камикадзе Shahed.