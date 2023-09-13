"На коленях расчищают проезды": скорость работы саперов определяет темп наступления, — The Times

По данным журналистов, минные поля состоят из слоев противотанковых мин ТМ-62 советских времен – иногда тройных, чтобы максимизировать разрушительную силу.

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Ключом к прорыву в районе Роботино Запорожской области во время контрнаступления стали отчаянные украинские саперы, которые чуть ли не ползком расчищают проезды через минные поля для военной техники, а также вместе с пехотой зачищают российские траншеи и захваченные здания. Об этом сообщает британское издание The Times.

Издание отмечает, что в июне, когда началось контрнаступление украинской армии, основные надежды возлагали на бронетанковые бригады, которые прошли подготовку в Германии и были оснащены западными танками "Брэдли", "Леопард" и "Челленджер 2". Однако три месяца спустя звездами битвы стали не командиры танков, а саперы.

За 14 недель боев украинские подразделения прошли чуть более 8 миль (около 13 км), и именно медленная работа саперов определяет темп наступления.

"Эти солдаты двигаются не быстрее, чем они могут ходить со своими британскими миноискателями Vallon. Они на коленях с ручными щупами расчищают проезды через минные поля, часто под обстрелом, чтобы украинская техника могла пройти к следующей цели; или же забегают пешком со штурмовыми подразделениями, чтобы очистить позиции от мин-ловушек в разгар боя", — говорится в сообщении.

Также в источнике отметили, что минные поля состоят из слоев противотанковых мин ТМ-62 советских времен – иногда тройных, чтобы максимизировать разрушительную силу (саперы называют этот прием "гамбургер") – и противопехотных мин ПМН в сочетании с устройствами нового поколения и минами-ловушками.

Прикрытые российской артиллерией, эти мины неоднократно останавливали украинские штурмовые операции вдоль главной оси контрнаступления к югу от Орехова.

Напомним, что обозреватель Defense Express Иван Киричевский рассказал, что помогло ВСУ прорвать "первую" линию обороны ВС РФ. По его словам, ВС РФ "потратили" много войск на первой линии обороны, а охватить вторую линию обороны РФ не хватает сил, из-за чего они растягивают их по всей линии фронта.