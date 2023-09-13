Украинская армия получила на вооружение новую версию ПТРК "Стугна", — СМИ

Пусковая установка получила ряд улучшений, в частности уменьшение веса и улучшенный пульт для дистанционного управления.

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Вооруженные силы получили новую версию ПТРК "Стугна", который представили в 2022 году. Об этом сообщает Janes.

На польской выставке вооружений MSPO 2023 представители Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч" подтвердили журналистам, что ВСУ используют ПТРК "Скиф-М", который известен под названием "Стугна". Версию разработали в прошлом году на основе опыта применения "Стугны" на войне. Изменения претерпела пусковая установка: тренога стала легче, устройства поворота и подъема были заменены на новые, а также изменился аккумулятор питания. Кроме этого "Стугна" получила усовершенствованный пульт дистанционного управления, чтобы управлять полетом ракеты было удобнее. Сам он тоже стал легче.

Старая "Стугна" Обновленная "Стугна"

Также полученный опыт показал, что российская техника редко обнаруживает облучение лазерным дальномером, потому что лишь незначительное количество машин имеет такие датчики. Лазерный дальномер интегрировали в новый модуль прицеливания и наведения ПН-У. Кроме этого ПТРК сохранил возможность применять семейство ракет РК-2, которые были в базовой версии. Среди вариант боеприпасов 130-мм ракета с дальностью поражения до 5 км. Боевая тандемная часть может пробить до 800-мм гомогенной брони. Также есть еще более мощная ракета калибра 152-мм с бронепробитием до 1100-мм за динамической защите.

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, Украина в разы нарастила производство ПТРК "Стугна".

Напомним, 8 августа Александр Камышин заявил, что Украина нарастила производство ПТРК "Стугна" в 4 раза с начала года.

15 декабря украинская "Стугна-П" поразила самый технологичный танк ВС РФ Т-90М "Прорыв".