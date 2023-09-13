Затраты на производство оружия в РФ намного ниже, чем на Западе: в NYT назвали причину

По оценкам европейских чиновников, нынешнее производство боеприпасов в России по количеству в семь раз превышает западные показатели.

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Военное производство в Российской Федерации дешевле, чем в странах Запада, однако российское оружие уступает западному по качеству. Об этом пишет The New York Times 13 сентября.

По данным журналистов, РФ жертвует безопасностью и качеством оружия с целью экономии. Так, на производство 52-миллиметрового артиллерийского снаряда Москва тратит около 600 долларов, в то время как стоимость 155-миллиметрового артиллерийского снаряда на Западе может доходить до 6000 долларов.

Сообщается, что России удалось перестроить экономику, сфокусировавшись на военной промышленность. Несмотря на санкции, РФ находит пути для ввоза в страну микроэлектроники и прочих западных запчастей.

В итоге за время полномасштабной войны с Украиной масштабы производства оружия в РФ выросли. По словам высокопоставленного чиновника одного из западных оборонных ведомств, если раньше россияне могли выпускать 100 танков в год, то сейчас это количество удвоилось.

Западные чиновники также склонны считать, что РФ движется к производству двух миллионов артиллерийских снарядов в год. Представитель Минобороны Эстонии Кусти Салма отметил, что на данный момент Россия производит больше боеприпасов, чем США и Европа. По его оценкам, российское производство в семь раз превышает западное.

Напомним, американские чиновники заявили, что могут замедлить, но не остановить контрабанду в РФ деталей, необходимых для производства ракет. У США и Евросоюза есть совместный список из 38 различных категорий товаров, экспорт которых в Россию ограничен.

Мы также сообщали, что по данным Управления стратегических коммуникаций ВСУ от 13 сентября, Российская Федерация уже выпустила по Украине более 2000 ударных БПЛА типа Shahed и потратила на иранские беспилотники до ста миллионов долларов.