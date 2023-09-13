Россия учится и делает ставку на дроны, но не учитывает "особенность войны", — ВСУ (видео)

Страна-агрессор производит беспилотники для своей армии на промышленном уровне, но все равно не имеет преимущества на фронте. Представитель 3 ОШБр Александр Бородин объяснил, что это связано с качеством разведки и скоростью принятия решений.

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Россия делает ставку на дроны, но Украина опережает врага благодаря гибкой модели принятия решений. Об этом в комментарии проекту "Радио Донбасс Реалии" рассказал пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

"Действительно, надо понимать, что враг учится, и он почувствовал, что БПЛА — это очень весомый инструмент в этой войне", — подчеркнул военный.

Он отметил, что производство беспилотников в РФ достигло промышленного уровня, а не точечных поставок. Россия производит как ударные дроны-камикадзе, так и разведывательные БПЛА.

"Ударных — достаточно много", — отметил Бородин.

Однако защитник отметил, что эффективность использования дронов зависит от качества разведки. Он убежден, что здесь Украина опередила страну-агрессора.

Пресс-офицер сообщил, что ВС РФ имеют большое количество беспилотников, с которыми нужно бороться. По его оценке, вскоре для врага будут одинаково важны дроны и артиллерия, и именно на эти средства поражения Кремль делает ставку.

Однако Бородин заверил, что преимущества Россия все равно не имеет, ведь проигрывает в "мобильности". Он объяснил, что все решения относительно ВС РФ и изменения средств поражения принимают через высшее руководство, а это занимает немало времени. В то же время в украинском войске многие решения принимают даже младшие командиры, и в целом модель — более гибкая.

"Бороться возможно. Это особенность войны. И я думаю, никто, включая наших западных партнеров, не мог оценить, насколько БПЛА меняют войну и насколько это важный элемент", — заявил военный.

Он проинформировал, что Силы обороны имеют средства для борьбы. По словам пресс-офицера, в Украине продолжается "война прогресса". То есть успех зависит от того, кто лучше сможет адаптироваться под новый подход и кто успеет лучше модернизировать свои средства, чтобы вовремя их применить. Бородин убежден, что Украина имеет выигрышную позицию благодаря скорости принятия решений и людям — волонтерскому сообществу и поддержке народа.

"Россияне в этом случае более заскорузлые, то есть у них нет возможности быстро менять и методы, и тактику ведения", — подытожил он.

Комментарий Александра Бородина (о российских дронах — с 6:44)

Напомним, СМИ сообщили о создании в России нового дрона-камикадзе "Скальпель", который является аналогом беспилотника "Ланцет". По данным медиа, он может развивать скорость до 120 км/ч и летать на 40 километров.

13 сентября заместитель командира 3 ОШБр и майор ВСУ Максим Жорин заявил, что война в Украине не закончится в ближайшее время, ведь ВС РФ еще имеет возможность терроризировать мирных людей. В частности, врагу удалось нарастить производство ракет даже несмотря на санкции.