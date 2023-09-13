Росія вчиться і робить ставку на дрони, але не враховує "особливість війни", — ЗСУ (відео)

Країна-агресорка виробляє безпілотники для своєї армії на промисловому рівні, але все одно не має переваги на фронті. Представник 3 ОШБр Олександр Бородін пояснив, що це пов’язано з якістю розвідки та швидкістю ухвалення рішень.

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Росія робить ставку на дрони, але Україна випереджає ворога завдяки гнучкій моделі ухвалення рішень. Про це у коментарі проєкту "Радіо Донбас Реалії" розповів пресофіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

"Дійсно, треба розуміти, що ворог вчиться, і він відчув, що БПЛА — це дуже вагомий інструмент в цій війні", — підкреслив військовий.

Він зазначив, що виробництво безпілотників у РФ досягло промислового рівня, а не точкових постачань. Росія виробляє як ударні дрони-камікадзе, так і розвідувальні БПЛА.

"Ударних – достатньо багато", — зазначив Бородін.

Однак захисник наголосив, що ефективність використання дронів залежить від якості розвідки. Він переконаний, що тут Україна випередила країну агресорку.

Пресофіцер повідомив, що ЗС РФ мають велику кількість безпілотників, з якими потрібно боротись. За його оцінкою, незабаром для ворога будуть однаково важливі дрони та артилерія, і саме на ці засоби ураження Кремль робить ставку.

Проте Бородін завірив, що переваги Росія все одно не має, адже програє у "мобільності". Він пояснив, що усі рішення стосовно ЗС РФ та зміни засобів ураження ухвалюють через вище керівництво, а це займає немало часу. Водночас в українському війську багато рішень ухвалюють навіть молодші командири, і в цілому модель — більш гнучка.

"Боротися можливо. Це особливість війни. І я думаю, ніхто, включно з нашими західними партнерами, не міг оцінити, наскільки БПЛА змінюють війну і наскільки це важливий елемент", — заявив військовий.

Він проінформував, що Сили оборони мають засоби для боротьби. Зі слів пресофіцера, в Україні триває "війна прогресу". Тобто успіх залежить від того, хто краще зможе адаптуватись під новий підхід та хто встигне краще модернізувати свої засоби, щоб вчасно їх застосувати. Бородін переконаний, що Україна має виграшну позицію завдяки швидкості ухвалення рішень та людям — волонтерській спільноті й підтримці народу.

"Росіяни в цьому випадку більш зашкарублі, тобто у них немає можливості швидко змінювати і методи, і тактику ведення", — підсумував він.

Коментар Олександра Бородіна (про російські дрони — з 6:44)

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про створення у Росії нового дрона-камікадзе "Скальпель", який є аналогом безпілотника "Ланцет". За даними медіа, він може розвивати швидкість до 120 км/год та літати на 40 кілометрів.

13 вересня заступник командира 3 ОШБр та майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом, адже ЗС РФ ще має можливість тероризувати мирних людей. Зокрема, ворогу вдалося наростити виробництво ракет навіть попри санкції.