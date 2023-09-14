"Это моя надежда": министр обороны Италии спрогнозировал сроки завершения войны РФ против Украины

Руководитель ведомства отметил, что должны существовать определенные предпосылки для переговоров о прекращении огня в первой половине 2024 года.

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Через 7-8 месяцев боевые действия в Украине могут завершиться. Соответствующее заявление сделал Гвидо Крозетто, министр обороны Италии, пишет la Repubblica.

Он считает, что мир в нашем государстве может наступить, если глава Кремля Владимир Путин решит прекратить огонь. Крозетто добавил, что контрнаступление украинских войск на самом деле "не оказалось прогулкой".

"Италия надеется, что попытки решения "конфликта" могут появиться "в достаточно короткие сроки, через семь-восемь месяцев", — пояснил он.

Руководитель ведомства добавил, что существуют определенные предпосылки для переговоров о прекращении огня. Это касается и действия со стороны российских захватчиков, а именно: "чтобы Россия прекратила бомбардировки Украины хотя бы на один день".

Заявления Крозетто о войне в Украине

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто в декабре 2022 года заявил, что РФ готовит тактический ядерный удар. Он отметил, что такой сценарий развития ситуации маловероятен. Также Италия будет продолжать поддерживать Украину, в частности предоставляя военную помощь. Если страна будет иметь возможность, то Украине помогут средствами ПВО, о которых украинская сторона просит уже длительное время. Они должны пойти на защиту гражданской инфраструктуры и различных важных объектов — школ, больниц и электростанций.

Напомним, 11 сентября глава МИД Германии Анналена Бербок анонсировала переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Она назвала запланированное расширение ЕС необходимым геополитическим следствием войны, которую развязала Россия против нашего государства. Немецкий дипломат также призвала украинскую власть ускорить реформы.