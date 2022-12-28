РФ может пойти на ядерный удар по Украине: в Минобороны Италии назвали условие

Вероятность применения тактического ядерного удара министр обороны Италии назвал низкой, однако, по его словам, Москва может пойти на такой шаг, если окажется перед угрозой проиграть в войне.

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Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что РФ готовит тактический ядерный удар. Об этом сообщает газета il Fatto Quotidiano.

Глава оборонного ведомства считает, что Россия может пойти на применение ядерного оружия, что является неприемлемым для Италии.

"Применение тактического ядерного оружия планируется Россией. Для нас это немыслимо, а для Москвы — да, если будет пройдена точка невозврата, если они будут рисковать потерпеть поражение", — заявил Крозетто.

Вместе с тем он добавил, что такой сценарий развития ситуации является маловероятным. Также Италия будет продолжать поддерживать Украину, в том числе оказывая военную помощь. Если у страны будет возможность, то Украине помогут средствами ПВО, о которых украинская сторона просит уже месяцами. Они должны пойти на защиту гражданских объектов: школ, больниц и электростанций.

При этом немаловажным для Италии является передача оружия в хорошем техническом состоянии и с возможностью пополнять ее запасы. Поэтому если Украине будут передавать системы ПВО, то их должны взять из запасов итальянской армии.

"Вы не найдете ракеты в супермаркете, как баночку "Нутеллы", это сложные системы, для которых нужно длительное время производства. Вы не можете сказать: хорошо, завтра я уйду и куплю сотню ракет. Их нет", — резюмировал глава Минобороны Италии.

Напомним, 14 декабря в СМИ писали, что Украина получит от Франции и Италии системы ПВО Mamba. Последние препятствия для передачи устранены.

9 декабря президент Владимир Путин заявил, что РФ может применить ядерное оружие первой для "разоружающего" удара.