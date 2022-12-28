РФ може піти на ядерний удар по Україні: у Міноборони Італії назвали умову

Імовірність застосування тактичного ядерного удару міністр оборони Італії назвав низькою, проте, за його словами, Москва може піти на такий крок, якщо опиниться перед загрозою програти у війні.

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Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що РФ готує тактичний ядерний удар. Про це повідомляє газета il Fatto Quotidiano.

Глава оборонного відомства вважає, що Росія може піти на застосування ядерної зброї, що є неприйнятним для Італії.

"Застосування тактичної ядерної зброї планується Росією. Для нас це немислимо, а для Москви — так, якщо буде пройдено точку неповернення, якщо вони ризикуватимуть зазнати поразки", — заявив Крозетто.

Водночас він додав, що такий сценарій розвитку ситуації є малоймовірним. Також Італія продовжуватиме підтримувати Україну, зокрема надаючи військову допомогу. Якщо країна матиме можливість, то Україні допоможуть засобами ППО, про які українська сторона просить уже місяцями. Вони мають піти на захист цивільних об'єктів: шкіл, лікарень та електростанцій.

При цьому важливим для Італії є передавання зброї у хорошому технічному стані та з можливістю поповнювати її запаси. Тому якщо Україні передаватимуть системи ППО, то їх мають взяти із запасів італійської армії.

"Ви не знайдете ракети в супермаркеті, як баночку "Нутелли", це складні системи, для яких потрібен тривалий час виробництва. Ви не можете сказати: добре, завтра я піду і куплю сотню ракет. Їх немає", — резюмував голова Міноборони Італії.

Нагадаємо, 14 грудня у ЗМІ писали, що Україна отримає від Франції та Італії системи ППО Mamba. Останні перешкоди для передавання усунуто.

9 грудня президент Володимир Путін заявив, що РФ може застосувати ядерну зброю першою для "роззброювального" удару.