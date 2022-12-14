Україна отримає від Франції та Італії систему ППО Mamba: що про них відомо — ЗМІ

Останні складнощі, які заважали постачанню ЗРК в Україну, усунуті. Система призначена для захисту від ракетних загроз, літаків і безпілотників.

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Франція та Італія прийняли заявку України на передачу системи протиповітряної оборони (ППО) SAMP/T Mamba, останні нюанси щодо постачання зенітно-ракетного комплексу було погоджено. Про це пише видання Challenges.

За інформацією журналістів, посол Франції в Україні Етьєн де Понсен висловив упевненість, що країни дали "зелене світло" для передачі ЗРК, розробленої компаніями MBDA й Thales у межах спільного підприємства Eurosam

"Франція та Італія нададуть Україні запитувані засоби протиповітряної оборони. Це дуже наполегливе прохання президента Зеленського, і італійці підтвердили нам, що готові її виконати. Так ми можемо задовольнити їхні потреби", — наводить слова дипломата ЗМІ.

Отже, SAMP/T Mamba приєднається до вже наданих Києву ЗРК: німецького IRIS-T, норвезького NASAMS, наданого США, італійського Aspide, наданого Іспанією, а також Mistral і французького Crotale NG.

SAMP/T Mamba: що відомо про франко-італійську систему ППО

У ЗРК входить блок управління вогнем на базі багатофункціонального електронного сканувального радара ARABEL, автомобільна установка вертикальної наземної пускової установки, встановлена на французьких вантажівках Renault-KERAX 8×8, що включає модуль ураження комп'ютер Mara та пульти оператора Magics, встановлені на вантажівці Kerax.

Максимальна швидкість ракет Aster 30, використовуваних цією системою, становить 14 км/сек, вони здатні перехоплювати цілі на висоті від 50 м до 20 км. Максимальна дальність польоту Aster 30 становить 100 км.

ЗРК призначена для захисту важливих об'єктів і розгорнутих сил від ракетних загроз, літаків і безпілотників.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до Франції із закликом надати танки Leclerc.

Також ми писали, що Німеччина закупить для України систему ППО Skynex.