Украина получит от Франции и Италии систему ПВО Mamba: что о ней известно, — СМИ

Последние сложности, мешавшие поставкам ЗРК в Украину, устранены. Система предназначена для защиты от ракетных угроз, самолетов и беспилотников.

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Франция и Италия приняли заявку Украины на передачу системы противовоздушной обороны (ПВО) SAMP/T Mamba, последние нюансы по поводу поставки зенитно-ракетного комплекса были согласованы. Об этом пишет издание Challenges.

По информации журналистов, посол Франции в Украине Этьен де Понсен выразил уверенность, что страны дали "зеленый свет" для передачи ЗРК, разработанной компаниями MBDA и Thales. в рамках совместного предприятия Eurosam

"Франция и Италия предоставят Украине запрошенные средства противовоздушной обороны. Это очень настойчивая просьба президента Зеленского, и итальянцы подтвердили нам, что готовы ее выполнить. Таким образом, мы можем удовлетворить их потребности", — приводит слова дипломата СМИ.

ОТаким образом, SAMP/T Mamba присоединится к уже поставленным в Киев ЗРК: немецкому IRIS-T, норвежскому NASAMS, поставленному США, итальянскому Aspide, поставленному Испанией, а также Mistral и французскому Crotale NG.

SAMP/T Mamba: что известно о франко-итальянской системе ПВО

В ЗРК входит блок управления огнем на базе многофункционального электронного сканирующего радара "ARABEL", автомобильная установка вертикальной наземной пусковой установки, установленная на французских грузовиках Renault-KERAX 8×8, включающий модуль поражения компьютер "Mara" и пульты оператора "Magics", установленные на грузовике "Kerax".

Максимальная скорость ракет Aster 30, используемых этой системой, составляет 14 км/сек, она способна перехватывать цели на высоте от 50 м до 20 км. Максимальная дальность полета Aster 30 составляет 100 км.

ЗРК предназначена для защиты важных объектов и развернутых сил от ракетных угроз, самолетов и беспилотников.

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился ко Франции с призывом поставить танки Leclerc.

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