"Це моя надія": міністр оборони Італії спрогнозував терміни завершення війни РФ проти України

Керівник відомства наголосив, що мають існувати певні передумови для перемовин щодо припинення вогню у першій половині 2024 року.

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Через 7-8 місяців бойові дії в Україні можуть звершитися. Відповідну заяву зробив Ґвідо Крозетто, міністр оборони Італії, пише la Repubblica.

Він вважає, що мир у нашій державі може настати, якщо очільник Кремля Володимир Путін вирішить припинити вогонь. Крозетто додав, що контрнаступ українських військ насправді "не виявився прогулянкою".

"Італія сподівається, що спроби вирішення "конфлікту" можуть з'явитися "в досить короткі терміни, через сім-вісім місяців", – пояснив він.

Керівник відомства додав, що існують певні передумови для перемовин щодо припинення вогню. Це стосується й дії з боку російських загарбників, а саме: "щоб Росія припинила бомбардування України хоча б на один день".

Заяви Крозетто щодо війни в Україні

Міністр оборони Італії Ґвідо Крозетто у грудні 2022 року заявив, що РФ готує тактичний ядерний удар. Він наголосив, що такий сценарій розвитку ситуації є малоймовірним. Також Італія продовжуватиме підтримувати Україну, зокрема надаючи військову допомогу. Якщо країна матиме можливість, то Україні допоможуть засобами ППО, про які українська сторона просить уже тривалий час. Вони мають піти на захист цивільної інфраструктури та різних важливих об'єктів — шкіл, лікарень та електростанцій.

Нагадаємо, 11 вересня голова МЗС Німеччини Анналена Бербок анонсувала перемовини щодо вступу України до Європейського Союзу. Вона назвала заплановане розширення ЄС необхідним геополітичним наслідком війни, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Німецька дипломатка також закликала українську владу прискорити реформи.