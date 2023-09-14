Он не боится: Пентагон получил результаты психической экспертизы Путина, — СМИ

Анализ поведения президента РФ свидетельствует, что он не испытывает страха, на который надеются в Пентагоне, реализуя тактику "сдерживания". Наоборот, эта тактика может привести к поведению, противоположному ожидаемому.

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Медицинский психолог Нирит Пизано обнародовала результаты анализа поведения президента России Владимира Путина во время его речей на протяжении последних двух лет. При этом проанализировали выступления в первые дни вторжения в Украину, а также более поздние, когда ВС РФ начали "прогибаться" в Запорожской области под давлением ВСУ и испытывать чувствительные удары в Крыму. Об этом написало издание Nikkei Asia.

Издание ознакомилось с тезисами доклада Пизано, который она сделала на симпозиуме, организованном Стратегическим командованием Вооруженных сил США (Пентагоном). Во время интервью психолог объяснила методику исследования и растолковала выводы. Главный вывод — у Путина нет тех эмоций, на которые надеются в Пентагоне. Поэтому, похоже, действия США нужно изменить.

"Эмоциональная оценка речей обнаруживает высокую степень гнева и отвращения, но, как ни странно, почти отсутствует страх. Отсутствие страха у Путина было также четким в его речи через год после вторжения", — сказала клинический психолог Нирит Пизано.

Поведение Путина: детали

Поведение Путина решили проанализировать, потому что "нам нужно знать, что мы стремимся сдержать". "Эффективное сдерживание — это набор действий, которые лишают противников выгоды, к которым они стремятся, накладывают издержки, которых они боятся, и поощряют к сдержанности, предлагая им приемлемый альтернативный результат", говорится в интервью специалиста.

Для исследования выбрали четыре доклада Путина: 22 и 24 февраля 2022 года (в дни вторжения в Украину), 21 февраля 2023 года во время обращения к Федеральному собранию и 4 сентября 2023 года во время пресс-конференции после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по зерновой сделке.

Выделили несколько маркеров — 10 эмоций: основных — радость, агрессия, отвращение, страх, грусть, удивление (базовые), вспомогательных — развлечение (веселье), презрение, надежда и вера (доверие) (важные для политика).

Маркеры анализировали с помощью программы искусственного интеллекта и поведенческой психологии в рамках специального проекта лаборатории Cognovi Lab. В результате получили следующий результат:

в первые дни вторжения Путин демонстрировал злость, отвращение и презрение, также заметили более высокий уровень веры и надежды;

через год — злость, отвращение, презрение и вера, доминировала также надежда;

осенью 2023 года — высокий уровень агрессии, отвращения, презрения, надежды, веры, также отметили удивление.

Пизано объяснила значение этих маркеров для оценок поведения Путина, которого пытаются удержать от продолжения войны.

"Операции сдерживания убеждают противников не предпринимать действий, которые угрожают жизненно важным интересам США, путем решающего влияния на принятие ими решений", — пояснил спикер. США и партнеры начали "операцию сдерживания" задолго до начала вторжения. В частности, открыто сообщали о готовности к наступлению ВС РФ и о силах, которые собрались вокруг Украины. Уже во время вторжения каждый шаг партнеров направлен на то, чтобы потери и риски для России становились больше, чем приобретения от вторжения.

Однако операции сдерживания, которые употреблялись все время, не показали, что напугали Путина, а подействовали даже противоположным образом. "Наши стратегии иногда могут стимулировать то же поведение, которое мы пытаемся предотвратить", — подытожила Пизано.

Напоминаем, 13 сентября президент России лично встретился с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Главная тема переговоров: что РФ может предложить КНДР в обмен на оружие, в котором так нуждается ВС РФ. Накануне Путин выступил на Восточном экономическом форуме: во время выступления заверил, что контрнаступление ВСУ вроде бы закончилось, поэтому нет необходимости во всеобщей мобилизации.