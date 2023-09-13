"Им нужны только гарантии безопасности": Путин раскрыл подробности встречи с Ким Чен Ыном

Одним из ключевых вопросов на переговорах — денуклеаризации Корейского полуострова. Это вопрос частичного разоружения Северной Кореи, но об этом говорить пока рано, отметил глава Кремля.

Related video

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Одной из ключевых тем переговором лидеров двух стран — вопрос ядерного вооружения и "денуклеаризации Корейского полуострова". О результатах переговоров Путина и Ким Чен Ына 13 сентября сообщила пресс-служба Кремля.

"По всем вопросам, которые были в повестке дня: и по двусторонним отношениям, по вопросам, связанным с санкционными делами, с Организацией Объединенных Наций, со своими отношениями с Соединенными Штатами и, конечно, по главной теме, по денуклеаризации Корейского полуострова, – мы с ним говорили очень подробно, затрагивая разные стороны всех этих проблем", — сказал российский президент.

Глава Кремля подчеркнул, что для реализации денуклеаризации в КНДР необходимо вернуться к международному праву, чтобы именно оно, а не "кулачное право" определяло ситуацию на международной арене.

"Если мы этого добьемся, то это будет первым шагом, важнейшим шагом на пути к разрешению подобных сложных ситуаций, как та, что сложилась на Корейском полуострове", — подчеркнул глава страны-агрессора.

Важно

Ким Чен Ын прибыл в РФ, чтобы обсудить с Путиным поставки вооружений, — СМИ (фото)

Путин пояснил, что он имеет в виду. По его словам, денуклеаризация — это в своем роде разоружение Северной Кореи, но для этого Пхеньяну нужны гарантии своей безопасности и сохранения суверенитета. При это насколько они будут существенными и отвечать национальным интересам КНДР об этом говорить пока рано. Однако в целом первые шаги в этом направлении сделать вполне реально, отметил российский лидер.

"Что касается снижения угрозы ядерных конфликтов – это, безусловно, наш общий приоритет. Но у меня сложилось впечатление, что и северокорейский лидер придерживается такой же точки зрения, им нужны только гарантии своей безопасности, вот и все. Об этом нужно думать всем вместе", — подытожил по этому вопросу Путин.

Напомним, утром 13 сентября президент РФ Владимир Путин и генсек Северной Кореи Ким Чен Ын встретились на космодроме "Восточный" в Амурской области. Путин показал коллеге новый космодром и сообщил, что Россия будет помогать Северной Корее строить свои спутники.