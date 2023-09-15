Количество россиян желающих оказаться в украинском плену выросло в два раза, — ГУР (видео)

Раньше россияне предоставляли 70-100 обращений в день с просьбой сдаться в плен, а сейчас этот показатель в полтора-два раза выше — 170 и более.

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В плену ежедневно оказываются десятки российских захватчиков, а количество заявок от россиян выросло до 170 за каждые 24 часа. Об этом эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По его словам, благодаря успехам Сил безопасности и обороны Украины на фронте обменный фонд ежедневно пополняется десятками российских оккупантов. Количество тех, кто решил сдаться добровольно, постоянно растет.

"Если раньше получали 70-100 обращений в день, то сейчас этот показатель в полтора-два раза выше — 170 и более", — сообщил он.

В ведомстве и в дальнейшем фиксируют резкую динамику по росту желающих оказаться в обменном фонде. В процессе реализации сейчас 1000 заявок. Еще более 200 — это успешные результаты вывода за линию фронта военнослужащих РФ.

"Это только по программе "Хочу жить", — добавил Андрей Юсов.

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Представитель ведомства считает, что такой результат был возможным благодаря успешной спецоперации украинской военной разведки "Синиця". В результате ее проведения пилот ВКС РФ Максим Кузьминов перегнал вертолет Ми-8 в Украину.

Операция "Синиця": как передали вертолет Ми-8 Украине

Российский пилот Максим Кузьминов 3 сентября передал украинским войскам вертолет Ми-8. Воздушное судно было загружено компонентами для боевых самолетов. В ГУР рассказали, что операция "Синиця" тщательно готовилась. На ее подготовку ушло в течение шести месяцев. Также разведка вывезла всю семью пилота из РФ и помогла перегнать воздушное судно с экипажем, который ничего не подозревал.

Напомним, 15 сентября издание "РИА Мелитополь" со ссылкой на собственные источники в РФ сообщило, что оккупанты пытались похитить собственные танки Т-90М. Их на такие действия вдохновила именно операция "Синиця".