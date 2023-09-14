Россия не способна заменить пораженные в Севастополе корабли в ближайшее время, — ВМС ВСУ

Последствия соответствующего поражения судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе, на котором возник значительный пожар, может быть важнее, чем повреждение судов.

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Россия не способна заменить пораженные в Севастополе корабли в ближайшее время. Об этом в эфире Украинского Радио сообщил Максим Паламарчук, руководитель центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований.

Он отметил, что для десантного корабля "Минск" повреждение в корпусе может оказаться некритичным. Для субмарины "Ростов-на-Дону" удар может оказаться смертельным.

"Наиболее важной целью этой атаки является именно подводная лодка, потому что она является носителем ракет "Калибр"", — пояснил эксперт.

Максим Паламарчук считает, что враг не способен заменить пораженные корабли в ближайшее время. По его словам, последствия соответствующего поражения судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе, на котором возник значительный пожар, может быть важнее, чем повреждение судов.

Удар по Севастополю: что известно об атаке ВСУ

В Министерстве обороны РФ 13 сентября заявили, что ВСУ якобы атаковали объекты в Севастополе сразу 10 крылатыми ракетами. В ГУР через СМИ подтвердили успешный удар по большому десантному кораблю и подводной лодке оккупантов. В Воздушных силах намекают, что за атакой стоят украинские летчики. Выяснилось, что повреждения получили подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

Напомним, Фокус 13 сентября узнал, что десантный корабль "Минск", который атаковали в Севастополе, мог перевозить 480 тонн груза. Удар по "Минску" могли нанести, чтобы нарушить логистику врага. Незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Кремль перебросил три единицы БДК в Черное море для высадки десанта, но для этого они так и не использовались.