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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Росія не здатна замінити уражені в Севастополі кораблі найближчим часом, – ВМС ЗСУ

ВДК Минск
Фото: Мiноборони РФ | удар по Севастополю був результативним

Наслідки відповідного ураження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе, на якому виникла значна пожежа, може бути важливішим, ніж пошкодження суден.

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Росія не здатна замінити уражені в Севастополі кораблі найближчим часом. Про це в ефірі Українського Радіо повідомив Максим Паламарчук, керівник центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень.

Він зазначив, що для десантного корабля "Минск" пошкодження у корпусі може виявитися некритичним. Для субмарини "Ростов-на-Дону" удар може виявитися смертельним.

"Найбільш важливою ціллю цієї атаки є саме підводний човен, тому що він є носієм ракет "Калибр"", – пояснив експерт.

Максим Паламарчук вважає, що ворог не здатен замінити уражені кораблі найближчим часом. З його слів, наслідки відповідного ураження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе, на якому виникла значна пожежа, може бути важливішим, ніж пошкодження суден.

Удар по Севастополю: що відомо про атаку ЗСУ

У Міністерстві оборони РФ 13 вересня заявили, що ЗСУ нібито атакували об'єкти в Севастополі відразу 10 крилатими ракетами. У ГУР через ЗМІ підтвердили успішний удар по великому десантному кораблю та підводному човну окупантів. В Повітряних силах натякають, що за атакою стоять українські льотчики. З'ясувалося, що пошкодження отримали підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Минск".

Нагадаємо, Фокус 13 вересня дізнався, що десантний корабель "Минск", який атакували в Севастополі, міг перевозити 480 тонн вантажу. Удар по "Мінську" могли завдати, щоб порушити логістику ворога. Незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Кремль перекинув три одиниці ВДК у Чорне море для висадки десанту, але ля цього вони так й не використовувалися.