Американские генералы призвали республиканцев в Конгрессе увеличить помощь Украине, — СМИ

По словам журналистов, генералы считают, что у Украины получилось вдвое уменьшить боевой потенциал России. Это важно, так как президент РФ Владимир Путин представляет угрозу для США и НАТО.

Related video

Два генерала США в отставке Филипп Бридлав и Бен Ходжес призвали республиканцев в Палате представителей Конгресса США увеличить военную помощь Украине. Об этом пишет издание Stars and Stripes.

Сообщается, что генералы написали письмо к спикеру Палаты представителей республиканца Кевину МакКарти.

В письме сказано, что партийная политика внутри Штатов не должна мешать поддержке союзника, который борется за свою свободу и существование.

"Украинцы нуждаются в нашей помощи. Им нужна как военная, так и нелетальная помощь, и они нуждались в ней еще вчера", – сказано в письме.

По словам генералов, сейчас украинские силы находятся на критическом этапе войны. У них есть шанс деоккупировать территории, несмотря на медленное контрнаступление.

В письме говорится, что у Украины получилось вдвое уменьшить боевой потенциал России. Это важно, так как президент РФ Владимир Путин представляет угрозу для США и НАТО.

"Это значительная и историческая отдача от инвестиций, когда речь идет о нашей собственной национальной безопасности и интересах, а также об инвестициях в защиту от угроз, которые Путин и Россия представляют для членов НАТО", – сказано в сообщении.

Напомним, что СМИ сообщили, что Пентагон создает в Украине команду для мониторинга использования помощи США. По мнению журналистов, создание новой команды по мониторингу происходит в критический момент, ведь накануне администрация Джо Байдена запросила у Конгресса дополнительную помощь в размере $24 млрд.