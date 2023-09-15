Американські генерали закликали республіканців у Конгресі збільшити допомогу Україні, — ЗМІ

За словами журналістів, генерали вважають, що в України вийшло вдвічі зменшити бойовий потенціал Росії. Це важливо, оскільки президент РФ Володимир Путін становить загрозу для США і НАТО.

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Двоє генералів США у відставці Філіп Брідлав і Бен Ходжес закликали республіканців у Палаті представників Конгресу США збільшити військову допомогу Україні. Про це пише видання Stars and Stripes.

Повідомляється, що генерали написали листа до спікера Палати представників республіканця Кевіна МакКарті.

У листі сказано, що партійна політика всередині Штатів не повинна заважати підтримці союзника, який бореться за свою свободу та існування.

"Українці потребують нашої допомоги. Їм потрібна як військова, так і нелетальна допомога, і вони потребували її ще вчора", — сказано в листі.

За словами генералів, зараз українські сили перебувають на критичному етапі війни. У них є шанс деокупувати території, незважаючи на повільний контрнаступ.

У листі йдеться, що в України вийшло вдвічі зменшити бойовий потенціал Росії. Це важливо, оскільки президент РФ Володимир Путін становить загрозу для США і НАТО.

"Це значна та історична віддача від інвестицій, коли йдеться про нашу власну національну безпеку та інтереси, а також про інвестиції в захист від загроз, які Путін і Росія представляють для членів НАТО", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомили, що Пентагон створює в Україні команду для моніторингу використання допомоги США. На думку журналістів, створення нової команди з моніторингу відбувається в критичний момент, адже напередодні адміністрація Джо Байдена запросила в Конгресу додаткову допомогу в розмірі $24 млрд.