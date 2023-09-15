Десятки россиян каждый день: солдаты ВС РФ стали активнее сдаваться в плен ВСУ, — ГУР (видео)

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, если до обнародования результатов операции с Ми-8 в день поступало 70-100 заявок, то после – 170 и даже больше.

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Каждый день в украинский плен попадают десятки солдат и офицеров ВС РФ. Количество желающих увеличилось после успешной операции с вертолетом Ми-8. Об этом 14 сентября сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По его словам, если до обнародования результатов операции с Ми-8 в день поступало 70-100 заявок, то после – 170 и более.

"1000 заявок сейчас находятся в процессе реализации и более 200 – это успешные кейсы вывода за линию фронта военнослужащих РФ. Это только по программе "Хочу жить", — отметил Юсов.

Он также отметил, что действия украинских сил безопасности дают возможность активно пополнять обменный фонд. Некоторые россияне сдаются добровольно, других захватывают во время боя.

Юсов отметил, что ценность человеческой жизни в Украине и в РФ разная, однако пополнение обменного фонда "влияет на результаты и возвращение украинских защитников домой".

Андрей Юсов о российских военнопленных

Напомним, что в ГУР заявили, что украинцы в оккупации должны всеми способами избежать мобилизации. По словам представителя разведки Андрея Юсова, не нужно брезговать методами, если это может в будущем сохранить вам жизнь. Если есть возможность — можно купить справку или отказаться от оформления российского паспорта.