"Реалии современной войны": украинский танк Т-80БВ защитили "козырьком" (фото)

Украинские военные показали штурм вражеских позиций при поддержке танка и дронов, которые сбрасывали снаряды на вражеские позиции.

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Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. Константина Острожского показали штурм вражеских позиций при поддержке танка. Об этом сообщает телеграм-канал подразделения аэроразведки Aerobomber.

На кадрах зафиксировано, как украинские военные на БМП-2 прибывают на вражеские российские позиции. Их поддерживает танк Т-80БВ, а также дроны, с которых сбрасывают снаряды в российские окопы. На украинском танке заметно решетку над башней, которая должна защищать от FPV-дронов. Также такую решетку установили над моторным отсеком. До этого в украинской армии танки с "козырьками" почти не появлялись.

Решеткой также защитили моторно-трансмиссионное отделение Фото: скриншот

Необходимость поиска защиты от дешевых FPV-дронов заставляет устанавливать импровизированную защиту. Автор танкового блока btv.info и танковый историк Андрей Тарасенко писал, что основной вопрос заключается не в том, нужно ли дополнительно защищать башню от ударов дронов, а в том, как это лучше сделать. По его словам, насмешки были из-за примитивности "мангала" и непродуманности его исполнения. Однако наработки с "козырьками" были даже для западных танков Leopard 2 и Leclerc. Поэтому дополнительная защита танка — это необходимость.

Напомним, 16 августа в соцсетях показали британский танк Challenger 2 с "мангалом" на башне.

15 августа СМИ писали, что РФ на форуме "Армения-2023" показала модернизированные танки с "мангалами" на башне.