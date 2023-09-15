Поднялся столб дыма: в Новой Каховке прогремели взрывы, есть жертвы, — соцсети (фото, видео)

В результате взрывов получили повреждения четыре дома на неподконтрольной Херсонщине. Оккупационные власти пока не комментировали ситуацию в населенном пункте.

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Жители Новой Каховки сообщили о взрывах, которые прогремели в городе утром 15 сентября. После взрывов в небо над населенным пунктом поднялся столб дыма. На опубликованных в сети фотографиях можно увидеть повреждения, нанесенные многоквартирным домам. В деталях происшествия разобрался Фокус, основываясь на сообщениях в местных пабликах.

Первые сообщения о взрывах появились в пабликах Новой Каховки около 10:00 утра. Тогда же опубликовали первые фотографии с места событий. На фотографиях видно, как над городом возле Каховской ГЭС поднимается большой столб дыма.

Последствия обстрела Новой Каховки Фото: Telegram / Нова Каховка Последствия обстрела Новой Каховки Фото: Telegram / Нова Каховка

Также в сообщениях указывается, где именно произошел прилет: местность называют "район трех киосков". В пророссийском паблике пишут, что это район "Сокол", и сообщают о трех пострадавших.

Граждане опубликовали последствия возможной взрывной волны. В частности, взрывом повреждены окна и балконы многоквартирных домов.

Пропагандистка Ольга Курлаева обвиняет Силы обороны Украины в ракетном ударе и утверждает, что в результате прилета снарядов погибло по меньшей мере 3 человека.

Руководитель российской оккупационной администрации Владимир Сальдо пока не прокомментировал события в Новой Каховке. Украинское командование о ситуации в Новой Каховке не сообщало.

Взрывы в Новой Каховке: детали

Отметим, Новая Каховка — город в Херсонской области, который находится во временной оккупации на левобережье Днепра. Рядом с городом — Каховская ГЭС, которую уничтожили российские оккупанты в июне 2023 года.

Во время летней военной кампании бойцам ВСУ удалось занять два плацдарма на левобережье, свидетельствует онлайн-карта боевых действий DeepState. Ближайший к Новой Каховке — в 40 на юго-запад возле села Подстепное.

Ситуация возле Новой Каховки в Херсонской обалсти по состоянию на 15 сентября 2023 года Фото: DeepState

Генштаб ВСУ в ежедневных отчетах информирует об обстрелах Херсонщины из российской артиллерии и авиации. В частности, в крайнем отчете по состоянию на утро 15 сентября указывается, что пострадало 100 населенных пунктов в этой области, а также в других прифронтовых регионах.

Напоминаем, в ночь на 15 сентября ВС РФ запустила по Украине 17 дронов-камикадзе "Шахед". Воздушное командование отчиталось, что ПВО сбила все беспилотники: они направлялись в сторону Хмельницкой области. Между тем накануне, 14 сентября, украинские власти объявили эвакуацию граждан из 30 населенных пунктов правобережья, которые находятся под ударами РФ. Предлагают выехать, в частности, семьям с детьми, сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.