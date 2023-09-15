Здійнявся стовп диму: у Новій Каховці пролунали вибухи, є жертви, — соцмережі (фото, відео)

Внаслідок вибухів отримали пошкодження чотири будинки на непідконтрольній Херсонщині. Окупаційна влада поки що не коментувала ситуацію в населеному пункті.

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Жителі Нової Каховки повідомили про вибухи, які пролунали у місті зранку 15 вересня. Після вибухів у небо над населеним пунктом здійнявся стовп диму. На опублікованих у мережі світлинах можна побачити пошкодження, завдані багатоквартирним будинкам. У деталях події розібрався Фокус, ґрунтуючись на повідомленнях у місцевих пабліках.

Перші повідомлення про вибухи з'явились у пабліках Нової Каховки близько 10:00 ранку. Тоді ж опублікували перші світлини з місця подій. На світлинах видно, як над містом біля Каховської ГЕС здіймається великий стовп диму.

Наслідки обстрілу Нової Каховки Фото: Telegram / Нова Каховка Наслідки обстрілу Нової Каховки Фото: Telegram / Нова Каховка

Також у дописах вказується, де саме стався приліт: місцевість називають "район трьох кіосків". У проросійському пабліку пишуть, що це район "Сокол", і повідомляють про трьох постраждалих.

Громадяни опублікували наслідки можливої вибухової хвилі. Зокрема, вибухом пошкоджено вікна та балкони багатоквартирних будинків.

Пропагандистка Ольга Курлаєва звинувачує Сили оборони України в ракетному ударі та стверджує, що внаслідок прильоту снарядів загинуло щонайменше 3 осіб.

Керівник російської окупаційної адміністрації Володимир Сальдо поки що не прокоментував події у Новій Каховці. Українське командування про ситуацію в Новій Каховці не повідомляло.

Вибухи у Новій Каховці: деталі

Зазначимо, Нова Каховка — місто у Херсонській області, які перебуває у тимчасовій окупації на лівобережжі Дніпра. Поруч з містом — Каховська ГЕС, яку знищили російські окупанти у червні 2023 року.

Під час літньої військової кампанії бійцям ЗСУ вдалось зайняти два плацдарми на лівобережжі, свідчить онлайн-карта бойових дій DeepState. Найближчий до Нової Каховки — за 40 на південний захід біля села Підстепне.

Ситуація біля Нової Каховки у Херсонській обалсті станом на 15 вересня 2023 року Фото: DeepState

Генштаб ЗСУ у щоденних звітах інформує про обстріли Херсонщини з російської артилерії та авіації. Зокрема, у крайньому звіті станом на ранок 15 вересня вказується, що постраждало 100 населених пунктів у цій області, а також в інших прифронтових регіонах.

Нагадуємо, в ніч на 15 вересня ЗС РФ запустила по Україні 17 дронів-камікадзе "Шахед". Повітряне командування відзвітувало, що ППО збила усі безпілотники: вони прямували у бік Хмельницької області. Між тим напередодні, 14 вересня, українська влада оголосила евакуацію громадян з 30 населених пунктів правобережжя, які перебувають під ударами РФ. Пропонують виїхати, зокрема, сім'ям з дітьми, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.