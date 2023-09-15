ВСУ шокировали партнеров: у Зеленского прокомментировали уничтожение кораблей РФ в Крыму (видео)

Западные партнеры не обеспечили Украину достаточным количеством снарядов, средствами ПВО и самолетами. Союзников удивляет, как при такой нехватке ресурсов ВСУ удается ломать линию обороны врага.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о реакции западных партнеров Украины на контрнаступательные действия ВСУ на линии фронта и на спецоперации во временно оккупированном Крыму. Во время последней удалось уменьшить количество кораблей ЧФ РФ — обезвредили десантный корабль и подводную лодку. При этом воспользовались украинским оружием, не применив ни одного грамма иностранной взрывчатки. Об этом Подоляк рассказал в интервью порталу "24 канал".

Россияне настроили фортификационные сооружения, заминировали поля, оборудовали стационарные огневые точки. Однако это не мешает украинским бойцам двигаться вперед и "ломать" российскую оборону. Подобные действия удивляют западных партнеров, отметил Подоляк.

"Сегодня это реально шокирует, в том числе и наших партнеров. Они понимают, что Вооруженные Силы Украины — это сверхлюди, которые даже несмотря на определенные дефициты все равно будут идти до конца".

Подоляк напомнил, что ВСУ успешно продвигаются вперед во время контрнаступления, при этом испытывают недостаток снарядов и военной техники. В частности, недостаточно ракет для РСЗО и дальнобойных ракет. Кроме того, нет преимущества в воздухе, которое можно достичь двумя инструментами: или мощной ПВО, или самолетами тактической авиации.

"У нас этого доминирования нет", — подчеркнул политик, — "Все, что делает сегодня Украина — демонстрирует, что можно жить в геройском подвиге постоянно. То есть постоянно совершать действия, которые казались невозможными".

Между тем именно это продвижение делает невозможным проигрыш Украине в войне и уступки, которые можно было бы сделать по требованию Кремля.

"Это нонсенс — заставить страну, которая так ломает линию обороны, имея определенные дефициты, согласиться проиграть стране типа России", — пояснил политик. При этом политик напомнил о формуле мира Владимира Зеленского, в которой перечислены признаки победы.

Война РФ против Украины: детали

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский перечислил 10 пунктов, которые будут означать победу над Россией. Среди этих пунктов — требование освободить все оккупированные территории и вернуть Украину к границам 1991 года. Также среди требований — выплата репараций за разрушения, нанесенные войной.

Тем временем бойцы ВСУ продолжают проламывать оборону РФ на юге и востоке Украины. 15 сентября Генштаб официально подтвердил освобождение села Андреевка, расположенного на 6 км южнее Бахмута в Донецкой области. Кроме того, благодаря продвижению в Запорожской области, под огневым контролем находится логистика врага на южном участке фронта.

Напоминаем, днем 15 сентября стало известно о взрыве в оккупированной Новой Каховке. На месте взрыва поднялся столб дыма, повреждены жилые дома, а местные коллаборационисты обвиняют в инциденте ВСУ.

Накануне громко было в Крыму: взрывалось в месте дислокации системы ПВО ВС РФ под Евпаторией, а еще раньше — в Севастополе. Эксперт объяснил, почему крайние удары Сил обороны по базам РФ на полуострове являются такими важными.