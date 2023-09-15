"Старый, тупой, неуправляемый": эксперты оценили арсенал КНДР, который может оказаться у россиян

Россия действительно может получить от Северной Кореи снаряды калибров, которые подойдут для разработок времен СССР. Однако Украина взамен имеет шанс получить поддержку от лидера на рынке современного вооружения — от Южной Кореи, считают эксперты.

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Президент России Владимир Путин 14 сентября встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном на ракетодроме "Владивосток". Главной темой переговоров была, предполагают, закупка снарядов для ВС РФ, тогда как Пхеньян мог быть заинтересован в получении продуктов питания и военных технологий. Эксперты проанализировали военно-промышленный комплекс Северной Кореи и сравнили его с оружием, которое Украина получает от партнеров. Об этом пишет издание The Moscow Times.

Издание сначала процитировало украинского бойца, который сказал несколько слов в перерыве между боями на линии фронта в Украине. Он заявил, что артиллеристы ВСУ делают по 3-5 тысяч выстрелов из американских пушек M777. Мужчина отметил, что ни одно войско в мире не может похвастаться опытом работы с подобной техникой, которая выпускает высокоточные снаряды по позициям врага.

The Moscow Times собрало мнения нескольких экспертов по оружию и исследовало возможности Северной Кореи — что сможет Россия противопоставить M777.

Оружие КНДР: что известно

Аналитики уверяют, что у КНДР действительно имеет достаточно развитый ВПК, чтобы поставлять снаряды ВС РФ калибра 122 и 152, которые подходят к оружию времен СССР. Кроме снарядов, КНДР способна предоставить в России еще и противотанковые ракеты, — поясняет Moscow Times.

Всего в арсенале северокорейской армии есть, например, 10 тыс. орудийных стволов калибра 100 мм. "Это больше пушек, чем у всех стран НАТО вместе взятых", — отметил исследователь из Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Симон Веземан. Кроме 10 тыс. стволов, Северная Корея на складах имеет 1 млн снарядов.

К тому же Пхеньян готов нарастить имеющийся арсенал. Эксперт из Корейского института национального единства Хон Минь пояснил, что в КНДР есть 100 военных заводов, на которых трудится 10 тыс. Начали также строительство нового завода. Официально говорят, что он будет выпускать электронику, а на самом деле — порох и снаряды.

Однако и в этом случае нужно считаться не с количеством, а с качеством. "У России много пушек, совместимых с северокорейскими боеприпасами. Чего Северная Корея не может дать, так это умных боеприпасов. Она производит в основном добрые старые, тупые, неуправляемые", — сказал Веземан.

Издание приводит определенные цифры по расходам снарядов. В частности, ВС РФ в течение суток тратят до 30 тыс. снарядов (то есть почти 1 млн в мес.). В свою очередь ВСУ тратят 5 тыс. снарядов (то есть до 150 тыс. шт. в мес.). Есть очевидная разница в количестве: Россия вроде бы имеет преимущество в шесть раз. Однако стоит обратить внимание на точность, дальность и "разумность" украинских снарядов, полученных с запада — они перевешивают снаряды, которые РФ или получила от СССР, или штампует до сих пор. Или теперь получит от КНДР.

Зато Украина может получить своеобразный бонус, предполагает профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс Филлипс О'Брайен. Профессор вспомнил о Южной Корее. Ранее Южная Корея, которая является одним из мировых лидеров в производстве вооружения, не слишком подключалась к помощи Украине. Однако после вступления в "игру" КНДР ситуация может измениться.

Напоминаем, представитель Восточного командования Илья Евлаш рассказал об удачных отработках ВСУ на Купянско-Лиманском отрезке фронта. В частности, в течение суток на участке 100 км удалось уничтожить более десяти единиц техники ВС РФ.

Тем временем бойцы 3 штурмовой бригады подтвердили освобождение Андреевки: показали кадры с местности, которую "отутюжили" многомесячные бои.