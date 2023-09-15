Оккупанты готовятся к зиме: российские предприниматели ищут в Китае дроны для армии, — СМИ

Представители компании "Аэротэк", связанной с партией "Единая Россия", отправились за границу в поисках вооружения. Среди "запросов" россиян — БПЛА, способные летать в минус, и оборудование РЭБ.

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Россияне пытаются закупить в Китае беспилотники и средства для борьбы с ними. В распоряжении издания "Радио Свобода" оказался перечень их технических характеристик.

Источник в Вооруженных силах Украины подтвердил журналистам, что вооружение подходит для ближнего боя в зимних условиях.

По данным СМИ, в августе несколько китайских городов посетила группа предпринимателей из компании "Аэротэк". Они вели переговоры о массовой закупке БПЛА для военных нужд, и дроны нужны были срочно.

"Китайцы предлагали организовать производство на территории России, но такой вариант россиян не заинтересовал", — передали в медиа.

В списке покупок представителей "Аэротэк" были системы радиоэлектронной борьбы для подавления БПЛА, а также аппараты для полетов на небольшие расстояния.

Грузовой fpv квадрокоптер

Желаемые характеристики:

способность поднимать 3,1 кг;

максимальная скорость с нагрузкой — 130 км/ч;

максимальная скорость без нагрузки — 200 км/ч;

способность переносить груз на 7 км, разворачиваться и переносить его обратно;

управление сбросом груза с пульта;

температурный диапазон — от -10℃ до +40℃.

Также дрон должен был получать сигнал управления и передавать видеосигнал на пульт и на видеоочки оператора на расстоянии до 500 м. Радиоуправление квадрокоптером должно было надежно обеспечиваться на расстоянии до 10 км, а сигнал и канал передачи видео должны были иметь защищенное шифрование.

"Квадрокоптер не должен содержать модуль определения координат спутниковой навигации — только визуальный полет fpv", — передали в СМИ.

Квадрокоптер наблюдатель

Необходимые параметры:

максимальная дальность устойчивой связи с передачей качественного видеосигнала оператору в пределах прямой видимости — 15 км;

температурный диапазон от -20℃ до +50℃ с обогревом аккумулятора;

время полета — 1 час;

защита от влаги IP45;

замена аккумулятора без обесточивания бортового компьютера;

защищенный алгоритм шифрования канала управления;

автоматическое переключение канала управления квадрокоптером и видеоканала на более низкую частоту при обнаружении помех;

получение оператором видеосигнала с курсовой камеры в качестве 1080p;

максимальная высота — 7000 м;

максимальная скорость ветра — 12 м/с;

максимальная скорость — 23 м/с;

складные лопасти пропеллера и складные лучи для транспортировки;

использование систем спутниковой навигации GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo;

полет по путевым точкам;

возможность взлета и полета при полном отсутствии сигналов спутниковой навигации.

Россияне хотели, чтобы дрон при потере сигнала и спутниковой навигации мог использовать инерционную систему и вернуться в зону запуска. А в случае, если подключение к пульту отсутствует, мог сесть в домашней точке с погрешностью до 50 м.

Также к корпусу должны были быть подключены блоки с камерами, оборудованными зумом, тепловизором и лазерным дальномером.

Комплект для противодействия БПЛА

Представители "Аэротэк" искали комплект из детектора и ружья для подавления частоты управления беспилотниками с:

дальностью работы детектора — 3 км;

дальностью работы ружья — 1 км;

продолжительностью работы не менее 2 часов;

защитой от воды IP45;

максимально широким частотным диапазоном работы от 100 МГц до 6 ГГц.

Россияне хотели систему подавления сигналов работы БПЛА типа "купол" с такими характеристиками:

радиус — 1 км;

частотный диапазон — максимальный от 100 МГц до 6 ГГц.

Также гости из страны-агрессора спрашивали о БПЛА-мишени или ложной цели для тренировок, ее дальность полета должна была составлять 20 км.

"Судя по этому списку, им нужны дроны, способные летать в -10 и -20 градусов. Значит, готовятся к зиме. Грузоподъемность в три килограмма — под фугасы и гранаты, чтобы сбрасывать на позиции противника", — объяснил собеседник издания в ВСУ.

Журналисты выяснили, что "Аэротэк" была зарегистрирована в российской Рязани 7 июля этого года. Официальная специализация компании — разработка программного обеспечения и торговля электронным оборудованием. Ее директором является Андрей Доронин, но в Китае интересы фирмы представлял некто по имени Даниил.

Как выяснило медиа, 51% "Аэротэк" владеет Даниил Худяков — сын депутата Рязанской городской думы от партии "Единая Россия".

Напомним, из соцсетей известно, что в российских ракетах Х-101 нашли западные компоненты. В частности, речь идет о микросхемах американского производства.

15 сентября в ВСУ ответили, чем ударили по вражеским кораблям "Минск" и "Ростов-на-Дону". Выяснилось, что для этого защитники использовали предоставленные партнерами крылатые ракеты.