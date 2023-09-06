РЭБ ВС РФ мощные, но это для них не панацея в войне против Украины, — военный эксперт

По словам военного эксперта Антона Михненко, у россиян на сегодня есть от 20 до 30 различных средств РЭБ, но им есть противодействие в ходе боевых действий.

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Военный эксперт Антон Михненко 6 сентября заявил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые есть на вооружении вооруженных сил Российской Федерации, мощные, но не являются панацеей в войне. Об этом от рассказал "Украинскому радио".

По его словам, у россиян на сегодня есть от 20 до 30 различных средств РЭБ, направленных на подавление сигналов радиолокации, дронов, коммуникации между украинскими военнослужащими в различных частотных диапазонах. Но руководство Украины и командование ВСУ осознают эту проблему.

Он отметил, что для военных на линии фронта очень важна коммуникация друг с другом, между подразделениями и с руководством. Чтобы доступно объяснить важность коммуникации для военных на фронте он сравнил ее с мобильной связью для рядовых граждан: "Сейчас мы все имеем мобильные телефоны. И представьте, что в один момент — щелчок, и ты не можешь ни с кем скомуницировать!".

Антон Михненко отметил, что Россия развила разработки РЭБ после российско-грузинской войны в 2008 году и сделала большой скачок в этом.

"В РФ, наоборот, сделали наклон в этом направлении и развивали наземный РЭБ, используя их на разную глубину. У них есть современные решения. Мы это должны понимать", — рассказал военный эксперт.

По мнению Михненко, средства радиоэлектронной борьбы — не панацея, на самом деле есть противодействие и противник теряет возможность влиять на ситуацию в радиоэлектронной обстановке.

"Есть средства радиоэлектронной разведки в Украине, которые позволяют выявлять местоположение источников радиоизлучения... мы видим координату, где она есть, после этого наносится огневое поражение и возвращается связь. На самом деле есть противодействие в ходе боевых действий", — заверил военный эксперт.

Напомним, 6 сентября в Минцифры назвали самые опасные комплексы РЭБ России. С помощью своей техники ВС РФ глушат беспилотники и связь, мешая украинским бойцам координировать подразделения на поле боя.

В конце августа специалист по радиосвязи объяснил, почему ВСУ не хватает РЭБ на фронте. Сейчас ВСУ лишь на 20% обеспечены средствами радиоэлектронной борьбы, как мощными комплексами, так и небольшими окопными системами.