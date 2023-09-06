РЕБ ВС РФ потужні, але це для них не панацея у війні проти України, — військовий експерт

За словами військового експерта Антона Міхненко, у росіян на сьогодні є від 20 до 30 різних засобів РЕБ, але їм є протидія в ході бойових дій.

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Військовий експерт Антон Міхненко 6 вересня заявив, що засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), які є на озброєнні збройних сил Російської Федерації, потужні, але не є не є панацеєю у війні. Про це від розповів "Українському Радіо".

За його словами, у росіян на сьогодні є від 20 до 30 різних засобів РЕБ, спрямованих на подавлення сигналів радіолокації, дронів, комунікації між українськими військовослужбовцями в різних частотних діапазонах. Але керівництво України і командування ЗСУ усвідомлюють цю проблему.

Він зазначив, що для військових на лінії фронту дуже важливою є комунікація одне з одним, між підрозділами та з керівництвом. Щоб доступно пояснити важливість комунікації для військових на фронті він порівняв її із мобільним зв’язком для пересічних громадян: "Зараз ми всі маємо мобільні телефони. І уявіть, що в один момент – клац, і ти не можеш ні з ким скомунікувати!".

Антон Міхненко зазначив, що Росія розвинула розробки РЕБ після російсько-грузинської війни у 2008 році і зробила великий стрибок в цьому.

"У РФ, навпаки, зробили нахил у цьому напрямку і розвивали наземний РЕБ, використовуючи їх на різну глибину. В них є сучасні рішення. Ми це маємо розуміти", — розповів військовий експерт.

На думку Міхненко, засоби радіоелектронної боротьби – не панацея, насправді є протидія і противник втрачає можливість впливати на ситуацію в радіоелектронній обстановці.

"Є засоби радіоелектронної розвідки в Україні, які дозволяють виявляти місцеположення джерел радіовипромінювання… ми бачимо координату, де вона є, після цього завдається вогневе ураження і повертається зв'язок. Насправді є протидія в ході бойових дій", — запевнив військовий експерт.

Нагадаємо, 6 вересня у Мінцифри назвали найнебезпечніші комплекси РЕБ Росії. За допомогою своєї техніки ЗС РФ глушать безпілотники та зв'язок, заважаючи українським бійцям координувати підрозділи на полі бою.

Наприкінці серпня фахівець із радіозв'язку пояснив, чому ЗСУ не вистачає РЕБ на фронті. Зараз ЗСУ лише на 20% забезпечені засобами радіоелектронної боротьби, як потужними комплексами, так і невеликими окопними системами.