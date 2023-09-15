По заказу партизан: боец ВС РФ ликвидировал два грузовика со своими "товарищами" (фото)
Российские оккупанты вылезали из машин, когда между ними сдетонировали 10 килограммов взрывчатки. Такой "сюрприз" для них подготовил воин из соседнего подразделения.
Утром, в 7:45, агент партизан в ВС РФ ликвидировал группу российских оккупантов в городе Геническ в Херсонской области. Деталями инцидента 15 сентября поделились в соцсетях подпольного движения АТЕШ.
"Агент из состава ВС РФ знал место постоянного размещения техники и личного состава своих товарищей из соседнего подразделения на въезде в город, вблизи заброшенных промышленных сооружений. И спрятал там 10-килограммовый "подарок"", — рассказали партизаны.
По их словам, в момент, когда бойцы ВС РФ начали вылезать из техники, их "побратим" активировал взрывчатку.
"Причем удачно для нас между двух грузовиков. Даже двери открылись", — подчеркнули в АТЭШ.
Партизаны предоставили координаты места, где произошел инцидент — 46.18147, 34.79196. По их данным, в результате "сюрприза" в Геническе были уничтожены два грузовика с личным составом российской армии.
"Агент успешно покинул Геническ", — добавили представители движения.
Напомним, 22 августа в АТЕШ информировали, что российские оккупанты устроили перестрелку в Херсонской области. От "дружественного огня" один из бойцов погиб, а еще двое — получили ранения.
14 августа в ЦНС сообщили детали конфликта между "кадыровцами" и дагестанцами из другой группировки, произошедшего в Запорожье. Ссора закончилась стрельбой с применением гранатометов и десятками жертв.