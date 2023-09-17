Удар беспилотника: в Орловской области РФ загорелась нефтебаза, — росСМИ (видео)

Местные власти сначала сообщили, что системы противовоздушной обороны сбили БПЛА, но позже признали, что на объекте загорелось хранилище с топливом.

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В Орловской области РФ 17 сентября в результате атаки беспилотника на нефтебазе вспыхнул пожар. По данным российского медиа Baza, на объекте загорелся резервуар с бензином.

Информацию подтвердил губернатор области Андрей Клычков. Вначале он заявил, что ПВО все сбило, но потом написал, что в 03:50 беспилотник упал в Железнодорожном районе на нежилой объект, после чего специальные службы начали проводить "необходимые мероприятия". По предварительным данным, пострадавших нет.

Позже Клычков уточнил, что пожар удалось потушить, но о масштабе пожара и степени повреждения объекта не сообщил.

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"По поводу инцидента, произошедшего в 3:50, дополнительно хочу сообщить, что открытое горение резервуара с топливом на территории промышленного объекта Железнодорожного района города Орла уже полностью устранено, пострадавших нет", — написал российский чиновник.

Минобороны РФ пока не комментировало инцидент, однако на запрос издания "Известия" в МЧС сообщили, что нефтебаза загорелась в результате удара украинских вооруженных сил.

Напомним, 16 сентября в Санкт-Петербурге вспыхнул торговый центр в районе Капучино. По словам местных жителей, они услышали взрыв, после чего начался пожар. Российские паблики написали, что огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров.