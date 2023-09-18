Сложная цель: в Воздушных силах объяснили, почему ПВО трудно сбивать дроны Shahed (видео)

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, враг планирует удары по территории Украины заранее и прокладывает тяжелые для сил обороны маршруты.

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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 18 сентября заявил, что ударные БПЛА типа "Shahed-136/131", которыми Российская Федерация атакует Украину, до сих пор остаются непростой целью для сил противовоздушной обороны. Об этом он сказал Об этом сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, противник планирует удары по территории Украины заранее. Враг пытается поразить те объекты, которые Силы обороны Украины защищают, поэтому и прокладывает маршруты именно таким образом.

Игнат отметил, что дроны-камикадзе типа "Shahed-136/131", несмотря на их небольшую площадь и скорость, являются непростой целью.

"Но все равно они остаются сложной целой для ПВО, ведь созданы преодолевать эту систему. У них такое назначение", — отметил спикер.

Однако он добавил, что в ночь на 18 сентября Воздушные силы ВСУ уничтожили немало воздушных целей. Атаки были осуществлены с разных направлений и по разным маршрутам. "Шахедами" враг атаковал Одесскую и Николаевскую области. Ракеты наша ПВО уничтожила их в Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областях.

"В Украине были созданы мобильные огневые группы, как вынужденный шаг, что была возможность как можно больше уничтожать цели врага... Ночью тоже трудно сбивать "шахэды", но лучше усиливаться такими установками, как "Гепард" и им подобные, которые могут радиолокационно сопровождать цели и уничтожать их в автоматически. Это — те системы, которые могли бы защитить небо плотно от "шахедов. Но нужно иметь соответствующее количество", — подчеркнул представитель Воздушных сил.

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18 сентября российские оккупанты атаковали несколько регионов Украины "шахедами" и крылатыми ракетами.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как Украина будет защищать свою энергоинфраструктуру во время массированных обстрелов осенью и зимой.