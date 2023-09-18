Первый в истории такой случай: появились фото повреждений подводной лодки "Ростов-на-Дону"

По мнению эксперта, повреждения такой степени выводят субмарину из действующего состава флота до конца войны. Это — первый случай потери Россией субмарины во время боевых действий.

Related video

В сети опубликовали первые фотографии пораженной российской подводной лодки "Ростов-на-Дону". На ней видны достаточно серьезные пробоины. Фото лодки выложили в телеграмм-канале независимой следственной организации из России, которая проводит расследование событий, происходящих во время вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team.

Судя по фото, подводная лодка получила два удара. Один пришелся в носовую часть субмарины — о нем на основании спутниковых снимков ранее заявляли эксперты. Второе попадание пришлось в правый борт лодки в зону за рубкой. Его, в отличие от первого, невозможно зафиксировать по спутниковым снимкам.

Норвежский независимый военно-морской аналитик Тур Аре Иверсен, которому предоставили эти фото, считает, что оба попадания пробили прочный корпус субмарины. В результате повреждения получили торпедный и жилой отсеки, а также, возможно, вспомогательные помещения за последним и аккумуляторные батареи.

"По мнению эксперта, повреждения такой степени выводят субмарину из действующего состава флота до конца войны. Хотя ее ремонт теоретически возможен, для этого, вероятно, понадобится транспортировка подлодки на Адмиралтейские верфи Санкт-Петербурга. Но скорее всего, ремонт такого масштаба нерентабелен, и проще построить новую лодку этого же класса, благо производство по проекту продолжается", — говорится в сообщении.

Аналитики СИТ считают, что операция по уничтожению дизель-электрической подводной лодки является уникальной.

"Это первый в истории случай, когда субмарину поразили с помощью крылатых ракет. Кроме того, это первый случай потери Россией субмарины во время боевых действий", — сообщили расследователи.

Атака на Севастопольский морской завод

В ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Повреждения получили 2 российских судна — подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск". Позже появились спутниковые снимки Севастопольского морского завода до и после удара.

Представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил повреждение двух вражеских судов — большого десантного корабля "Минск" и дизель-электрической подводной лодки "Ростов-на-Дону".

Впоследствии партизаны в Крыму признали, что навели ракетный удар на завод в оккупированном Севастополе, и что именно они передали разведданные Силам обороны Украины.

В ОК "Юг" заявили, что восстанавливать корабли оккупантам негде, ведь завод тоже пострадал от атаки.