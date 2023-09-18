Незаконно пересекли границу: в Молдове задержали 11 "уклонистов" из Украины (фото)

Одного из украинцев подозревают в том, что он провел своих соотечественников через молдавскую границу. По данным пограничной полиции, организаторы схемы должны были получить более 40 000 евро.

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Сотрудники сектора пограничной полиции Бессарабии задержали 11 мужчин, незаконно прибывших в Республику Молдова из Украины. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной полиции Молдовы 18 сентября.

Сообщается, что мобильный патруль задержал нескольких людей в районе контрольно-пропускного пункта Бессарабка – Серпнеовое. Мужчин, которые пытались тайно проникнуть в страну, обнаружили с помощью приборов ночного видения.

"Уклонистов" выявили при помощи приборов ночного видения Фото: Пограничная полиция Молдовы

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По данным пограничников, 24-летнего украинца подозревают в том, что он был гидом для остальных нарушителей. Организаторы должны были получить более 40 000 евро.

На данный момент принимаются меры по документированию и привлечению к ответственности нелегальных мигрантов. В случае, если мужчин признают виновными, им грозит уголовное наказание.

Для выяснения обстоятельств и ликвидации преступной группы, которая занимается незаконной переправкой людей из Украины в Молдову, молдавские пограничники сотрудничают с украинскими и ведут совместную оперативную деятельность.

Мужчины пытались незаконно перейти границу ночью Фото: Пограничная полиция Молдовы

Напомним, 25 августа стало известно, что в Одессе правоохранители задержали сотрудника военно-врачебной комиссии одного из районных ТЦК, а также двух его сообщников. Они способствовали незаконной переправке мужчин через государственную границу Украины.

Ранее, 1 августа, мы сообщали, что сотрудники Национальной полиции и СБУ провели обыски почти в 100 военкоматах в 11 областях Украины и обнаружили масштабную преступную схему. Должностные лица районных ТЦК за денежное вознаграждение подделывали справки о непригодности к военной службе.