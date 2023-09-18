Незаконно перетнули кордон: у Молдові затримали 11 "уклоністів" з України (фото)

Одного з українців підозрюють у тому, що він провів своїх співвітчизників через молдавський кордон. За даними прикордонної поліції, організатори схеми мали отримати понад 40 000 євро.

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Співробітники сектору прикордонної поліції Бессарабії затримали 11 чоловіків, які незаконно прибули до Республіки Молдова з України. Про це повідомила пресслужба Прикордонної поліції Молдови 18 вересня.

Повідомляється, що мобільний патруль затримав кількох людей у районі контрольно-пропускного пункту Бессарабка — Серпневе. Чоловіків, які намагалися таємно проникнути в країну, виявили за допомогою приладів нічного бачення.

"Уклоністів" виявили за допомогою приладів нічного бачення Фото: Прикордонна поліція Молдови

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За даними прикордонників, 24-річного українця підозрюють у тому, що він був гідом для решти порушників. Організатори мали отримати понад 40 000 євро.

Наразі вживаються заходи щодо документування та притягнення до відповідальності нелегальних мігрантів. У разі, якщо чоловіків визнають винними, їм загрожує кримінальне покарання.

Для з'ясування обставин і ліквідації злочинної групи, яка займається незаконним переправленням людей з України до Молдови, молдовські прикордонники співпрацюють з українськими та ведуть спільну оперативну діяльність.

Чоловіки намагалися незаконно перейти кордон уночі Фото: Прикордонна поліція Молдови

Нагадаємо, 25 серпня стало відомо, що в Одесі правоохоронці затримали співробітника військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК, а також двох його спільників. Вони сприяли незаконному переправленню чоловіків через державний кордон України.

Раніше, 1 серпня, ми повідомляли, що співробітники Національної поліції та СБУ провели обшуки майже у 100 військкоматах в 11 областях України та виявили масштабну злочинну схему. Посадовці районних ТЦК за грошову винагороду підробляли довідки про непридатність до військової служби.