Разбрасывал саморезы перед колоннами ВСУ: коллаборационист из Донецкой области получил 15 лет

Полученную информацию злоумышленник передавал своему "связному" — наводчику танковой роты российской тактической группы "Купол", с которым ранее учился в школе.

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Благодаря доказательной базе Службы безопасности Украины (СБУ) реальный срок заключения получил еще один российский информатор из Донецкой области. Он разведывал места базирования Сил обороны на территории региона и препятствовал их перемещению на передовую. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в Лимане во время стабилизационных мероприятий в начале июня этого года", — говорится в сообщении.

По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет тюремного заключения.

Осужденным является местный житель, которого российские оккупанты дистанционно привлекли к сотрудничеству.

По указанию агрессора их приспешник пытался усложнить передвижение подразделений ВСУ во время боев за Лиман. Для этого он скрыто разбрасывал саморезы на дорогах города, по которым двигались колонны автомобилей украинских защитников.

Кроме того, злоумышленник собирал разведданные о дислокации блокпостов Сил обороны и объектов Укрзализныци.

Полученную информацию он передавал своему "связному" — наводчику танковой роты российской тактической группы "Купол", с которым ранее учился в школе.

Связь поддерживали через запрещенную соцсеть "Одноклассники".

Во время обыска у злоумышленника изъят мобильный телефон, который он использовал в подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании собранных доказательств суд признал пособника агрессора виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Расследование проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, 18 сентября СБУ идентифицировала личность еще одного российского оккупанта, который совершал военные преступления против гражданских в Украине. Речь идет о 34-летнем Султане Паштове — боевике батальона "Чибис" 16-й отдельной бригады главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ).