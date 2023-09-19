Азербайджан мог применить израильский ОТРК Lora для ударов по армянским объектам

Израиль продал Азербайджану баллистические ракеты еще в 2018 году. Не исключено, что Lora применили для удара по ЗРК "Тор".

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Во время проведения антитеррористической операции Азербайджана в сети появился ряд видео ударов. Один из ударов мог наноситься оперативно-тактическим ракетным комплексом Lora. Об этом сообщает Elint News.

В сети опубликовали два видео — на первом следы от пуска ракеты, а на втором уничтожение ЗРК "Тор" армянских войск. Уничтожение комплекса противовоздушной обороны произошло в районе населенного пункта Степанакерд (Канхенди).

Предполагается, что удар наносился баллистической ракетой из комплекса ОТРК Lora. Израильский комплекс разработан компанией Israel Aerispace Industries. Баллистическая ракета имеет дальность до 400 кг. Снаряд весит 1,6-1,8 тонны и имеет два типа боеголовки: осколочно-фугасная и проникающая. В первом случае вес боеголовки составляет 400 кг, а во втором — 600 кг. Круговое вероятное отклонение составляет всего 10 метров.

Азербайджан приобрел израильский ОТРК в 2018 году и применял в боевых действиях в Карабахе в 2020 году. Также в марте 2023 года журналисты установили, что Азербайджан приобрел дополнительное вооружение у Израиля. Израиль получает нефть и доступ к Ирану, с которым граничит Баку.

Напомним, в Минобороны Армении заявили, что их войск нет в Карабахе.

8 сентября Азербайджан заявил о столкновениях с армянскими военными в Нахичевани и Агдаме.