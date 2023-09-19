Били не только 72 бригаду: РФ выставила "солянку" подразделений против 3 ОШБр под Бахмутом (видео)

Российское командование не научило подразделения действовать слаженно, однако отправило их под Андреевку, чтобы остановить продвижение 3 ОШБр ВСУ.

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Пресс-офицер 3 ОШБр ВСУ Александр Бородин рассказал о подразделениях ВС РФ, которые бросило российское командование, пытаясь удержать линию фронта под Бахмутом. Среди подразделений была 72 бригада, которая полностью потеряла боеспособность в Андреевке. О том, кто еще противостоял украинским бойцам, пресофицер рассказал в эфире Всеукраинского телемарафона.

На Бахмутском направлении ВС РФ уже несколько месяцев подряд держали "солянку" из разных подразделений, отметил Бородин. В частности, кроме 72 бригады, там были следующие части ВС РФ: добровольческий батальон "Эспаньола", кадыровцы из полка "Ахмат", мобилизованные и контрактники. Из-за такого разнообразия россияне не получили преимущество на данном отрезке: "солянка не дала им возможности действовать синхронно, слаженно, монолитно".

Кроме того, у бойцов из разных подразделений российского войска была "разная мотивация, разный подход и разное вооружение".

Бородин отдельно остановился на вооружении и мотивации. По его словам, в целом под Бахмутом враг имел достаточно артиллерии, БПЛА и мин.

При этом российское командование делало основную "ставку" на добровольцев "Эспаньолы", в состав которой входили футбольные фанаты — они вроде бы были более мотивированы, чем остальные. Поэтому эти подразделения использовали во время атак на открытой местности и им давали даже танки.

Зато контрактники действовали с закрытых позиций и были более осторожными, пояснил Бородин. Подразделения, которые состояли из мобилизованных, были демотивированы: они бежали с позиций сразу, как получали первых раненых.

"Эспаньола" — очень хорошо вооружена. Чувствуется, что ставили ставку. Контрактники работают осторожнее. Мобилизованные — деморализованы, после первых 300-х начинают отступать", — сказал пресс-офицер.

Контрнаступление ВСУ: детали

Отметим, под Бахмутом бойцы Сил обороны освободили два населенных пункта — Андреевку и Клещеевку, расположенных на расстоянии до 10 км от районного центра. Об освобождении Андреевки сообщила 3 штурмовая бригада. При этом бойцы 3 ОШБр ВСУ показали видео с места событий: видно, что на месте села остались только руины, а вместо деревьев — обгоревшие палки.

Генштаб ВСУ в крайнем отчете по состоянию на утро 19 сентября подтвердил, что украинские бойцы продолжают наступать под Бахмутом, а также в направлении Мелитополя в Запорожской области. Кроме того, враг продолжает давить под Марьинкой и пытались отбить Андреевку и Клещиевку. В то же время Силы обороны под Авдеевкой и Шахтерском удерживают инициативу.

Напоминаем, 16 сентября бойцы ВСУ рассказали об уничтожении двух установок "Бук" в Донецкой области. Установки находились в 20 км от линии фронта и должны были защищать штаб дивизии, говорится в сообщении. Тем временем украинские изобретатели дополнили пулемет дистанционным управлением. Благодаря новой разработке под названием "Тарантул" смогут бить по врагу, находясь в безопасном месте.