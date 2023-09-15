"Плен или смерть": в 3 ОШБр предложили ультиматум остаткам россиян в Андреевке (видео)

Украинские защитники подняли в небо БПЛА с громкоговорителем, благодаря которому обратились к российским захватчикам с призывом сложить оружие.

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Командир 2-го штурмового батальона с псевдо "Сліп" 3-й штурмовой бригады ВСУ предложил остаткам российских оккупантов в Андреевке сдаться и отправиться в обменный фонд. Соответствующее видео опубликовано 15 сентября в Telegram подразделения.

После того как бойцы 3 ОШБр вошли в Андреевку, некоторые оккупанты продолжали скрываться в двух домах в селе. Им предложили сдаться.

Украинские защитники подняли в небо БПЛА с громкоговорителем. Командир 2-го штурмового батальона объявил ультиматум врагу: плен или смерть. В результате боевой операции часть оккупантов сдалась.

"Это один из фрагментов работы бригады по освобождению Андреевки", — говорится в сообщении.

Освобождение Андреевки бойцами 3 ОШБр

В 3-й штурмовой рассказали о состоянии Андреевки после освобождения. Гражданских в населенном пункте не осталось еще с боевых действий зимой. Как рассказал пресс-офицер 3-й штурмовой Александр Бородин, захватчики оказывали ожесточенное сопротивление во время боев.

В Генштабе 15 сентября сообщили, что под Бахмутом украинские военные имели частичный успех в районе Клищеевки. Кроме этого, была освобождена Андреевка. Украинские военные закрепляются на новых позициях.

Фокус 15 сентября разбирался, что дает освобождение Андреевки для украинского наступления. Российскую 72-ю отдельную мотострелковую бригаду разбили. По мнению военного, ВСУ создают все условия для огневого поражения логистических путей ВС РФ к югу от Бахмута. Руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук считает Бахмутское направление тяжелым как для ВСУ, так и для врага, поскольку россияне обороняются на разрушенных позициях.