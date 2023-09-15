"Полон або смерть": в 3 ОШБр запропонували ультиматум залишкам росіян в Андріївці (відео)

Українські захисники здійняли у небо БПЛА з гучномовцем, завдяки якому звернулися до російських загарбників із закликом скласти зброю.

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Командир 2-ої штурмового батальйону на псевдо "Сліп" 3-ої штурмової бригади ЗСУ запропонував залишкам російських окупантів в Андріївці здатися та відправитися до обмінного фонду. Відповідне відео опубліковано 15 вересня у Telegram підрозділу.

Після того, як бійці 3 ОШБр увійшли в Андріївку, деякі окупанти продовжували переховуватися у двох будинках у селі. Їм запропонували здатися.

Українські захисники здійняли у небо БПЛА з гучномовцем. Командир 2-го штурмового батальйону оголосив ультиматум ворогу: полон або смерть. Внаслідок бойової операції частина окупантів здалася.

"Це один із фрагментів роботи бригади зі звільнення Андріївки", – йдеться у повідомленні.

Звільнення Андріївки бійцями 3 ОШБр

У 3-ї штурмовій розказали про стан Андріївки після звільнення. Цивільних в населеному пункті не залишилось ще з бойових дій взимку. Як розповів пресофіцер 3-ї штурмової Олександр Бородін, загарбники чинили запеклий опір під час боїв.

В Генштабі 15 вересня повідомили, що під Бахмутом українські військові мали частковий успіх в районі Кліщіївки. Окрім цього, було звільнено Андріївку. Українські військові закріплюються на нових позиціях.

Фокус 15 вересня розбирався, що дає звільнення Андріївки для українського наступу. Російську 72-гу окрему мотострілецьку бригаду розбили. На думку військового, ЗСУ створюють усі умови для вогневого ураження логістичних шляхів ЗС РФ на південь від Бахмута. Керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук вважає Бахмутський напрямок важким як для ЗСУ, так і для ворога, оскільки росіяни обороняються на зруйнованих позиціях.