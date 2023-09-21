"Не тот случай": в Германии раскритиковали идею Зеленского лишить РФ права вето в Совбезе ООН

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала предложения украинского президента наивными и заявила, что не все инициативы Киева соответствуют интересам Германии и других стран.

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Германия не поддерживают идею лишения России права вето в Совете безопасности ООН, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Совбезе 20 сентября. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает в четверг, 21 сентября, немецкое издание Zeit со ссылкой на эфир ток-шоу "Майшбергер" на канале ARD.

Бербок подчеркнула, что важно различать поддержку Украины и рассмотрение предложений с учетом интересов Германии и других стран. Она также выразила оговорки относительно предложения о постоянном месте в Совете Безопасности ООН для Германии, считая его наивным.

"Мы не поддерживаем эту идею, и я неоднократно давала это понять моим украинским собеседникам. Это не тот случай, когда мы поддерживаем все, что исходит из Украины от правительства", — заявила Бербок.

По словам главы МИД ФРГ, Германия вместе с другими странами, такими как Япония и Бразилия, представила предложения по модернизации ООН, включая расширение состава Совета Безопасности. Однако эти изменения не произойдут немедленно и потребуют времени.

Что предложил Зеленский ООН

20 сентября Владимир Зеленский выступил на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Глава государства заявил, что Организация зашла в глухой тупик и предложил ряд реформ. Одна из них — лишение России права вето в Совбезе ООН. Президент мотивировал это тем, что РФ использует данное право в рамках своей агрессии в Украине.

"Вето не должно служить оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной", — отметил Зеленский.

Кроме того, президент заявил, что Совет Безопасности ООН должен стать более ответственным перед всеми нациями мира. В этом контексте он предложил рассмотреть включение представителей стран Африканского Союза, Азии, Латинской Америки и государств Тихого Океана в состав Совета. Помимо этого, по мнению главы государства, Германия должна стать постоянным членом Совбеза ООН.

Напомним, 19 сентября Бербок сообщила, что двустороння встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке не состоится.