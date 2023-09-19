"Предпочли сделать шоу": Бербок оценила вероятность встречи с Лавровым в Нью-Йорке

По словам главы МИД Германии, в прошлом году интерес к двухсторонней встрече со стороны министра иностранных дел России "был нулевым".

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что двустороння встреча с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке не состоится. Об этом пишет официальный Telegram-канал "BILD на русском".

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Анналена Бербок отметила, что в прошлом году интерес к двусторонней встрече со стороны Сергея Лаврова "был нулевым". По ее словам, в РФ "предпочли сделать шоу" из согласования даты мероприятия.

"Это то, что мы, к сожалению, наблюдали в прошлом году, и то, что мы, к сожалению, снова видим здесь. Вот почему эта встреча не состоится", — объяснила глава МИД ФРГ.

Как отмечает Spiegel, Анналена Бербок призвала международное сообщество подать "решительный сигнал" против президента России Владимира Путина на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. По ее словам, российский лидер нападает не только на европейский мирный порядок, но и на устав ООН.

"Несмотря на все кризисы в мире, особенно в наши дни, мы не только должны продвигать Устав Организации Объединенных Наций, но и вместе отстаивать его. Это наша гарантия мира, это наше страхование жизни во всем мире", — сказала Бербок.

Напомним, Анналена Бербок в интервью от 12 сентября сказала, что защита критической инфраструктуры Украины зимой очень важна, поэтому стоит установить мощную противовоздушную оборону для противодействия российским атакам.

Ранее, 11 сентября, Аннналена Бербок прибыла с визитом в столицу Украины. Одной из центральных тем, обсуждаемых во время визита, стало возвращение украинских детей, депортированных в Россию.