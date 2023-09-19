"Вирішили зробити шоу": Бербок оцінила ймовірність зустрічі з Лавровим у Нью-Йорку

За словами глави МЗС Німеччини, минулого року інтерес до двосторонньої зустрічі з боку міністра закордонних справ Росії "був нульовим".

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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що двостороння зустріч із міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку не відбудеться. Про це пише офіційний Telegram-канал "BILD на русском".

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Анналена Бербок зазначила, що минулого року інтерес до двосторонньої зустрічі з боку Сергія Лаврова "був нульовим". За її словами, у РФ "вирішили зробити шоу" з узгодження дати заходу.

"Це те, що ми, на жаль, спостерігали минулого року, і те, що ми, на жаль, знову бачимо тут. Ось чому ця зустріч не відбудеться", — пояснила глава МЗС ФРН.

Як зазначає Spiegel, Анналена Бербок закликала міжнародну спільноту подати "рішучий сигнал" проти президента Росії Володимира Путіна на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. За її словами, російський лідер нападає не тільки на європейський мирний порядок, а й на статут ООН.

"Попри всі кризи у світі, особливо в наші дні, ми не тільки повинні просувати Статут Організації Об'єднаних Націй, а й разом відстоювати його. Це наша гарантія миру, це наше страхування життя в усьому світі", — сказала Бербок.

Нагадаємо, Анналена Бербок в інтерв'ю від 12 вересня сказала, що захист критичної інфраструктури України взимку дуже важливий, тому варто встановити потужну протиповітряну оборону для протидії російським атакам.

Раніше, 11 вересня, Аннналена Бербок прибула з візитом до столиці України. Однією з центральних тем, обговорюваних під час візиту, стало повернення українських дітей, депортованих до Росії.