"Перший крок до миру": Росія має повернути депортованих з України дітей, — Бербок

Бербок заявила, що Росія позбавляє депортованих дітей майбутнього і зажадала повернути їх на батьківщину.

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У понеділок, 11 вересня, до столиці України прибула з візитом глава МЗС Німеччини Аннналена Бербок. Однією з центральних тем, обговорюваних під час візиту, стало повернення українських дітей, депортованих до Росії. З міркувань безпеки поїздка офіційно не анонсувалася. Про подробиці візиту повідомив німецький новинний сайт TagesSchau.

Оскільки повітряний простір над Україною, як і раніше, закритий, Бербок прибула до Києва поїздом із Польщі. На пероні міністра зустрів посол Німеччини в Україні Мартін Єгер. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це вже четвертий візит Бербок.

Анналена Бербок на прес-конференції в Києві Фото: Скрін відео

Обговорюючи депортацію дітей, Бербок заявила, що Росія позбавляє їх майбутнього, відправляючи "до таборів перевиховання або для передачі на всиновлення". Вона назвала повідомлення про жорстоке промивання мізків, за допомогою якого російська влада зруйнувала всі мости між дітьми, їхніми сім'ями та їхньою батьківщиною, несамовитими.

"Німеччина підтримує організації та владу, які знову дають травмованим дітям безпечний і надійний дім. Найперший мирний крок для Путіна — дозволити цим дітям повернутися додому", — сказала міністерка, наголосивши, що з цими злочинами необхідно розібратися.

Ця тема також має бути у фокусі обговорень на майбутній Генеральній Асамблеї ООН.

Анналена Бербок прибула з візитом в Україну Фото: Скрін відео

Міністр також відвідала підстанцію під Києвом, яку було серйозно пошкоджено напередодні Нового року російськими дронами. Віцепрем'єр-міністр України Олександр Кубраков показав Бербок відновлену електростанцію потужністю близько 2000 мегават, яка забезпечує більшу частину електропостачання регіону. Після проведення ремонтних робіт навколо енергетичного об'єкту було встановлено високі сітки для перехоплення дронів, що летять низько.

Зустріч Глави МЗС Німеччини з Президентом України в Києві Фото: Скрін відео

Німецький міністр також підтримала ініціативу України щодо будівництва в зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС вітряної електростанції.

Нагадаємо, Анналена Бербок назвала заплановане розширення ЄС необхідним геополітичним наслідком війни, яку розв'язала Росія та анонсувала переговори щодо вступу України до ЄС

Також ми писали, що глава МЗС Німеччини під час візиту зустрілася зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою. Дипломати обговорили надання додаткового озброєння, зокрема посилення протиповітряної оборони та передачу далекобійних ракет Taurus.