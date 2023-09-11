"Первый шаг к миру": Россия должна вернуть депортированных из Украины детей, - Бербок

Бербок заявила, что Россия лишает депортированных детей будущего и потребовала вернуть их на родину.

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В понедельник, 11 сентября, в столицу Украины прибыла с визитом глава МИД Германии Аннналена Бербок. Одной из центральных тем, обсуждаемых во время визита, стало возвращение украинских детей, депортированных в Россию. По соображениям безопасности поездка официально не анонсировалась. О подробностях визита сообщил немецкий новостной сайт TagesSchau.

Поскольку воздушное пространство над Украиной по-прежнему закрыто, Бербок прибыла в Киев поездом из Польши. На перроне министра встретил посол Германиив Украине Мартин Йегер. С начала полномасштабного вторжения России в Украину это уже четвертый визит Бербок.

Анналена Бербок на пресс-конференции в Киеве Фото: Скрин видео

Обсуждая депортацию детей, Бербок заявила, что Россия лишает их будущего, отправляя "в лагеря перевоспитания или для передачи на усыновление". Она назвала сообщения о жестоком промывании мозгов, с помощью которого российские власти разрушили все мосты между детьми, их семьями и их родиной, душераздирающими.

"Германия поддерживает организации и власти, которые снова дают травмированным детям безопасный и надежный дом. Самый первый мирный шаг для Путина — позволить этим детям вернуться домой", — сказала министр, подчеркнув, что с этими преступлениями необходимо разобраться.

Эта тема также должна быть в фокусе обсуждений на предстоящей Генеральной Ассамблеи ООН.

Анналена Бербок прибыла с визитом в Украину Фото: Скрин видео

Министр также посетила подстанцию ​​под Киевом, которая была серьезно повреждена в канун Нового года российскими дронами. Вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков показал Бербок восстановленную электростанцию мощностью около 2000 мегаватт, которая обеспечивает большую часть электроснабжения региона. После проведения ремонтных работ вокруг энергетического объекта были установлены высокие сети для перехвата низколетящих дронов.

Встреча Главы Мид Германии с Президентом Украины в Киеве Фото: Скрин видео

Немецкий министр также поддержала инициативу Украины по строительству в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС ветряной электростанции.

Напомним, Анналена Бербок назвала запланированное расширение ЕС необходимым геополитическим следствием войны, которую развязала Россия и анонсировала переговоры о вступлении Украины в ЕС

Также мы писали, что глава МИД Германии в ходе визита встретилась со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Дипломаты обсудили предоставление дополнительного вооружения, в частности усиление противовоздушной обороны и передачу дальнобойных ракет Taurus.