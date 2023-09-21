"Восток вступает в НАТО": Столтенберг прокомментировал вероятность расширения Альянса (видео)

Руководитель Альянса обратил внимание на то, что очень важно поддерживать безопасность и стабильность и после завершения боевых действий в Украине.

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Не НАТО агрессивно расширяется на восток, а Восток сам вступает в Альянс. Об этом генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг заявил на заседании Совета по международным отношениям в Нью-Йорке.

Он отметил, что Россия должна прекратить безосновательную агрессию. Руководитель Альянса обратил внимание на то, что очень важно поддерживать безопасность и стабильность. Это нужно делать и после свершения боевых действий.

Столтенберг отметил, что НАТО не проявляет инициатив по расширению. Восточные соседи самостоятельно стремятся присоединиться к военному блоку.

"Не НАТО агрессивно расширяется на восток, это Восток вступает в НАТО", — заявил Столтенберг.

Он напомнил, что украинские войска освободили значительные территории, в частности в Киевской области и в северных областях. Столтенберг подчеркнул важность дальнейшей поддержки украинских войск.

Заявления Столтенберга относительно войны в Украине

Руководитель НАТО 19 сентября указал на то, что украинцы продолжают добиваться успехов в контрнаступлении, а значит, ситуация "не зашла в тупик". По его словам, нашему государству срочно необходимы поставки средств противовоздушной обороны, боеприпасов, запчастей.

Также он 17 сентября заявил, что страны НАТО должны готовиться к длительной войне в Украине. Генсекретарь Альянса выразил уверенность в том, что после окончания войны Украина получит гарантии безопасности и станет членом НАТО.

Напомним, 7 сентября генсек НАТО заявил, что сомневается, что РФ умышленно ударила Shahed по Румынии. По его словам, сейчас идет расследование инцидента с иранским дроном-камикадзе, а военный блок неоднократно фиксировал воздушные атаки ВС РФ вблизи границ НАТО.