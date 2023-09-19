"Готовы к длительному пути": Украине срочно необходима дополнительная помощь, – Столтенберг

Глава НАТО указал на то, что украинцы продолжают добиваться успехов в контрнаступлении, а значит ситуация "не зашла в тупик".

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Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг призвал союзников к дополнительной поддержке Украины. Об этом пишет Sky News 19 сентября.

По мнению главы НАТО, война в Украине "не зашла в тупик", однако Киеву срочно необходимы поставки средств противовоздушной обороны, боеприпасов, запчастей. Кроме того, Украина нуждается в обслуживании уже имеющихся систем.

"Мы видим, что ПВО каждый день спасает жизни в Украине", — сказал Столтенберг журналистам в Нью-Йорке.

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Глава НАТО также указал на последние успехи украинского контрнаступления. Он отметил, что для скорейшего окончания войны и достижения справедливого мира Запад должен продолжить финансовую, гуманитарную и военную помощь Украине.

"Мы готовы к длительному пути. Не потому, что мы можем точно предсказать, как долго продлится эта война, а потому, что нам нужно дать понять, что президент Путин не может нас переждать", — заявил генсек НАТО.

Напомним, что по данным СМИ от 19 сентября, лидеры G-7 считают, что Российская Федерация готовится к долгой войне в Украине. По мнению глав МИД, Запад теперь должен планировать военную и финансовую помощь Киеву, учитывая этот фактор.

В свою очередь председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли 19 сентября заявил, что украинцы уже преодолели несколько линий обороны россиян и продолжат контрнаступление весной.