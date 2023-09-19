"Готові до тривалого шляху": Україні терміново необхідна додаткова допомога, — Столтенберг

Глава НАТО вказав на те, що українці продовжують домагатися успіхів у контрнаступі, а отже, ситуація "не зайшла в глухий кут".

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Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг закликав союзників до додаткової підтримки України. Про це пише Sky News 19 вересня.

На думку глави НАТО, війна в Україні "не зайшла в глухий кут", проте Києву терміново необхідні поставки засобів протиповітряної оборони, боєприпасів, запчастин. Крім того, Україна потребує обслуговування вже наявних систем.

"Ми бачимо, що ППО щодня рятує життя в Україні", — сказав Столтенберг журналістам у Нью-Йорку.

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Глава НАТО також вказав на останні успіхи українського контрнаступу. Він зазначив, що для якнайшвидшого закінчення війни та досягнення справедливого миру Захід має продовжити фінансову, гуманітарну та військову допомогу Україні.

"Ми готові до тривалого шляху. Не тому, що ми можемо точно передбачити, як довго триватиме ця війна, а тому, що нам потрібно дати зрозуміти, що президент Путін не може нас перечекати", — заявив генсек НАТО.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 19 вересня, лідери G-7 вважають, що Російська Федерація готується до довгої війни в Україні. На думку очільників МЗС, Захід тепер має планувати військову та фінансову допомогу Києву, зважаючи на цей фактор.

Зі свого боку голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі 19 вересня заявив, що українці вже подолали кілька ліній оборони росіян і продовжать контрнаступ навесні.