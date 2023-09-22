"Человек-оркестр и самый эффективный командующий современности": австралийский генерал о Залужном

По его словам, Валерий Залужный имеет отличные результаты, несмотря на мультизадачность и сложность ситуации в Украине.

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В мире нет сейчас более успешного генерала, который бы справился с такими задачами, с которыми смог справиться Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный. Такое мнение в интервью LIGA.net. высказал австралийский генерал-майор Мик Райан.

По его словам, Валерий Залужный имеет отличные результаты, несмотря на мультизадачность и сложность ситуации в Украине.

"Залужный — это человек-оркестр, и, кажется, он справился с мультизадачностью с довольно хорошим результатом, с юмором, эффективно и успешно", — сказал австралийский генерал-майор.

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Он отметил, что не знает более успешных военных руководителей современности.

"Я не думаю, что у нас в современную эпоху существовал столь же успешный военачальник, перед которым бы стояли такие же вызовы", — пояснил он.

Напомним, что США призывают Украину провести на южном направлении общевойсковую операцию, но Валерий Залужный не готов менять тактику .

Ранее сообщалось, что Залужный пообещал вернуть Крым, даже если Запад будет против. Залужный хочет сделать настолько сильную армию, чтобы никто больше не нападал на Украину.